Şiddetli rüzgar verici direğini kağıt gibi katladı Gümüşhane’de rüzgar bir köyü mobil iletişimsiz bıraktı

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Aşağı Yuvalı köyünde önceki günlerde gerçekleşen şiddetli rüzgar köyde bulunan cep telefonu vericisini kağıt gibi ikiye katladı.

Yağmurdere vadisinde yer alan köylerden birisi olan Aşağı Yuvalı ve Yukarı Köyleri ile civar yaylaların cep telefonu iletişimini sağlayan vericinin direği geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen şiddetli rüzgar nedeniyle kağıt gibi ikiye katlandı. Olayın ardından bölgede cep telefonu iletişimi iptal olurken vatandaşlar durumu ilgili şirkete bildirdi.

Köy muhtarı Hami Gündoğdu, bölgede 5 gündür etkili olan ve zaman zaman hızı saatte 100 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle olay günü kapıya bile çıkamadıklarını, evlerin önündeki arabaların bile beşik gibi sallandığını belirterek, “Ben hayatımda böyle bir fırtına görmedim buralarda” dedi.

Rüzgarın yavaşlamasının ardından köyden görünen vericiye baktıklarında göremeyince yanına gittiklerini kaydeden Gündoğdu, “Köyden baktığımızda görünen verici rüzgardan sonra daha görünmedi. Cep telefonlarımızda çekmeyince yanına gidip bakalım dedik. Gittiğimizde rüzgar nedeniyle telefon vericisinin olduğu demir direk adeta kağıt gibi ikiye katlanmıştı” diye konuştu.

Olayın ardından fotoğraflarını çekip hemen ilgili firmanın yetkililerine gönderdiklerini dile getiren Gündoğdu, ev telefonlarının çalıştığı köylerinde ağır kış şartlarında cep telefonu olmadan sorun yaşayacaklarını belirterek biran önce mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım istedi.

GÜMÜŞHANE 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:05

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