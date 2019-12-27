Vali Taşbilek’ten minik öğrencilere ‘Ensar’ teşekkürü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Taşbilek’ten minik öğrencilere ‘Ensar’ teşekkürü

İHA

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Yerli Malı Haftası etkinliğini Afgan aileye yardım kampanyasına dönüştüren Aysın Rafet Ataç İlkokulu 2E sınıfını ziyaret ederek duyarlılıkları için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Vali Taşbilek’ten minik öğrencilere ‘Ensar’ teşekkürü

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Yerli Malı Haftası etkinliğini Afgan aileye yardım kampanyasına dönüştüren Aysın Rafet Ataç İlkokulu 2E sınıfını ziyaret ederek duyarlılıkları için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan’la okulu ziyaret eden Vali Taşbilek, ilk olarak mülteci aileye ‘Ensar’ olan 2E sınıfını ziyaret etti.
Burada sınıf öğretmeni Aysel Sungur ve öğrencilerle tek tek tanışarak sohbet eden Vali Taşbilek, öğrencilere “Çok çalışın. Birbirinizi çok sevin, iyi davranın. İyi ve mutlu çocuklar olun. Bol kitap okuyun” tavsiyelerinde bulundu, içerisinde yapboz, boyama kitabı, okuma kitapları, sıfır atık ve trafik eğitim setinin bulunduğu hediyeleri takdim etti.
Vali Taşbilek ayrıca aynı sınıfta okuyan ve çevre duyarlılığı nedeniyle daha önce makamında misafir ettiği Zeynep Oral’a da verdiği sözü tutarak sınıfında ziyaret edip sohbet etti.
Bahar aylarıyla birlikte aynı sınıf öğrencilerin katılacağı bir fidan dikim etkinliğinde buluşmak üzere sözleşen Vali Taşbilek, daha sonra okulun birinci sınıflarını ziyaret etti.
Çocuklarla aynı sıralarda oturarak, derste katılıp öğrencilerle birlikte müzikli ders anlatımını dinleyen ve çocuklarla sohbet eden Vali Taşbilek, okulda bulunan velilerle de görüştükten sonra okuldan ayrıldı.

GÜMÜŞHANE

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 14:48
  • AKŞAM 17:09
  • YATSI 18:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yavru köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yavru köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil ...
Vali Taşbilek duyarlı gençlere teşekkür etti
YEREL HABERLER Vali Taşbilek duyarlı gençlere teşekkür etti
Şiddetli rüzgar verici direğini kağıt gibi katladı Gümüşhane’de rüzgar bir köyü mobil iletişimsiz bıraktı
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar verici direğini kağıt gibi ...
Buraya çıkmak yürek istiyor Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yüksek cam seyir teraslarından birisi Torul’da 240 metrelik irtifasıyla Torul Kalesi Cam Seyir terası hem korkutuyor hem büyülüyor Cam seyir terasını bu yıl ilçe nüfusunun 13 katı misafir gelirken, toplam ziyaretçi sayısı da il nüfusunun 2,5 katına ulaştı
YEREL HABERLER Buraya çıkmak yürek istiyor Türkiye’nin ve Avrupa’nın ...
Gümüşhane’nin ilk kapama kuşburnu bahçesi Kelkit’e kuruldu
YEREL HABERLER Gümüşhane’nin ilk kapama kuşburnu bahçesi Kelkit’e ...
Vali Taşbilek Süleymaniye Mahallesi sakinleriyle buluştu
YEREL HABERLER Vali Taşbilek Süleymaniye Mahallesi sakinleriyle ...
"Kediler üşümesin" diye kedi evleri yapıp tüm şehri donattılar
YEREL HABERLER "Kediler üşümesin" diye kedi evleri yapıp tüm şehri ...
Gümüşhane Nüfus Müdürlüğü’nde kimlik yenileme telaşı Ehliyet dedikodusu yoğunluğa sebep oluyor
YEREL HABERLER Gümüşhane Nüfus Müdürlüğü’nde kimlik yenileme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X