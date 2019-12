Engeller ona 'engel' olamadı, o azmiyle herkese örnek oldu Genç yaşında yüzde 85 görme engeliyle üniversite bitirdi Kendi kendine öğrendiği kemençesiyle sahne alıyor Yüzen, kayak yapan, bilgisayar kullanan Gökhan Zengin, çevresine örnek oluyor

Gümüşhane’de yaşayan 23 yaşındaki Gökhan Zengin, yüzde 85 görme engeliyle üniversite bitirdi, yüzme, kayak gibi sporların yanında kendi kendine öğrendiği ve ustaca çaldığı kemençe ile programlarda sahne alıyor.

Yaşama azmi ve kararlılığıyla ‘Sen bunu yapamazsın’ denilen hemen her işi başaran Zengin, genç yaşında görme engeline rağmen azmiyle birçok zorluğun üstesinden geldi ve birçok kişiye de örnek oldu.

Sesli kitaplarla hazırlanarak kazandığı Gümüşhane Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden yine aynı metotla çalışarak geçtiğimiz haziran ayında mezun olan Zengin, şimdilerde aynı yöntemle KPSS sınavına hazırlanıyor.

Müzik hayatına 9 yaşında babasının aldığı kemençe ile ilk adımı atan Zengin bağlamanın yanısıra bu sıralar piyano çalmak için ders alıyor. Birçok ünlü sanatçıya sahnesinde kemençesiyle eşlik eden Zengin ayrıca Gümüşhane’deki mekanlarda canlı müzik programlarında da sahneye çıkıyor. Başarısının sırrını “İstedikten sonra hiçbirşey zor değil” olarak açıklayan Zengin, “Doğuştan görme engelliyim. Yüzde 85 görme kaybı var bende. Ama ben buna kayıp olarak bakmıyorum. Ben bu hayatta yapmak istediğim herşeyi yaptım. Bu süreçte ailemin de büyük desteğini gördüm” dedi.



“Yüzüyorum, kayak yapmaya çalışıyorum, müzikle uğraşıyorum, bilgisayar kullanıyorum”

Hayatındaki sihirli kelimenin “Sen bunu yapamazsın” olduğunu anlatan Zengin, “Bunu dedikleri zaman biter benim için ve ben onu yaparım. Yüzüyorum, kayak yapmaya çalışıyorum, müzikle uğraşıyorum, bilgisayar kullanıyorum. Birçok şeyi yapıyorum. İnsanların yapılmaz diye baktıkları herşeyi yapmaya çalışıyorum. Her alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum” diye konuştu.

Tüm bu yaptıkları için zorlanmadığını “İstedikten sonra hiçbirşey zor değil” cümlesiyle ifade eden Zengin, “Olayı bir engel olarak görmüyorum. Engel yoktur. Engel beyindedir. Birşeyi yapamam diye başlarsan zaten yapamazsın. Ama ben bu işi yapacağım dersen iş bitmiştir. Sen o işi yaparsın. Bir de ailenin ve yakınlarının desteği varsa bitmiştir” şeklinde konuştu.

Hayatında elde ettiği başarılar nedeniyle kendisine özenen insanların olmasının kendisini mutlu ettiğini dile getiren Zengin, “İnsanların da dikkatini çekiyor. Bir insanı bile harekete geçirebiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

Müziğe merakının çok küçük yaşlarda başladığını aktaran Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Babam küçük bir kemençe almıştı 9 yaşındayken. Biraz çalmaya başladıktan sonra onu kırdım. Org ve ardından saz aldım. 12 geçtikten sonra annem evde temizlik yaparken o kırık kemençeyi buldu bende tamir ettirdim. O ara başladım çalmaya ve o gün bugündür bırakmadım. Ekin Uzunlar’la videom var. Ali Baran’a sahnede eşlik ettim. Yöresel olarak birçok sanatçıya kemençemle eşlik ettim. Canlı müziklere çıkıyorum. Bu yıl KPSS hazırlığında olduğum için müziği geri planda tutuyorum. Gümüşhane Gençlik Merkezinde de faaliyetler yürütüyorum. Piyano kursuna katılıyor, herfene programlarına elimden geldiği kadarıyla katılmaya çalışıyorum. Bize burada her konuda destek oluyorlar. Çok büyük desteklerini görüyoruz Gençlik Merkezinin.”

GÜMÜŞHANE 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:11

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.