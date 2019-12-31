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Zigana Dağı kara hasret kaldı

DHA

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı Kayak Merkezi, kayak yapılacak kara hasret kaldı.
Torul ilçesinde yer alan Zigana Dağı, yılbaşında tatilcilerin adresi oldu. Ancak deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yükseklikteki dağda istenen kar olmayınca, kayakçılar kayak yapamadı. Kayak merkezine gelen ziyaretçiler fotoğraf çektirerek, kartopu oynadı.
Yurt dışından tatil için gelen Semiha Yılmaz, kış mevsiminde Gümüşhane´ye ilk kez geldiğini belirterek, "Almanya´dan Trabzon´a geldik. Kar görmek için bu kayak tesisine çıktık. Her anı kendine göre güzel yaşamak gerekiyor. Bu mevsimde burası nasıl olur, bilmiyorum. Çünkü kış mevsiminde ilk kez bu geldim. Bu kar benim için yeterli" dedi.
Tesis çalışanı Burak Yılmaz da bu kış sezonunda kar yağmadığı için işlerin durgun olduğunu söyleyerek, "Kar yağmadığı için sezon durgun. Önümüzdeki 12 gün içinde kar yağışı olacak diye bekliyoruz. 30 santimetre kar bekleniyor. Kar olmayınca topraklar gözüküyor. Güzel bir görüntü olmadığı için insanlar da erken dönüyor. Bu da bizim işlerimizi olumsuz etkiliyor. Kayak yapılabilmesi için kayak pistinde yarım metre kar olması lazım. Kar olmadığından kayak pisti kullanılmıyor. Kar olan bölümlerde kızakla kayılıyor ve kar motoru sürülüyor" diye konuştu.
Kezban Yılmaz ise "Uzun yıllar sonra bölgeye geldim. Çok mutluyum. Burası çok güzel. Kar ne çok, ne de az ama yine de insanı coşturuyor" ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞHANE

31 Aralık 2019 Salı

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