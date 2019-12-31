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Gümüşhane protokolünden yeni yıl ziyaretleri Vali Kamuran Taşbilek: “2019 yılı ilimizde huzur ve ...

İHA

Gümüşhane'de yeni yıla saatler kala Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, kentte bazı noktaları, hastaları, taksici esnafını ve güvenlik güçlerini ziyaret etti, askerlerle birlikte yemek yedi.

Gümüşhane protokolünden yeni yıl ziyaretleri Vali Kamuran Taşbilek: “2019 yılı ilimizde huzur ve güven içinde geçti”

Gümüşhane’de yeni yıla saatler kala Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, kentte bazı noktaları, hastaları, taksici esnafını ve güvenlik güçlerini ziyaret etti, askerlerle birlikte yemek yedi.
Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Vali Taşbilek, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş’tan yeni yıl nedeniyle kentte alınan tedbirlerle ilgili bilgi aldı.

“Emniyet ve Jandarma birimlerimiz tüm tedbirleri aldı”
Burada denetleme defterini imzalayan Vali Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada yılbaşı tedbirleri kapsamında il merkezinde 99 emniyet personeliyle vatandaşların rahat ve huzurlu bir gece yaşaması için görevleri başında olduğunu hatırlatarak, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun direktifleri çerçevesinde vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini teminen yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirebilmeleri için Emniyet ve Jandarma birimlerimiz tüm tedbirleri aldı” dedi.

“2019 yılı ilimizde huzur ve güven içinde geçti”
Gümüşhane’de 2019 yılının huzur ve güven içerisinde geçtiğini belirten Vali Taşbilek, “Amacımız 2020 yılının ve daha sonraki yılların da ülkemizin milli birliği ve beraberliği içerisinde, toplumsal huzur, barış ve dayanışma anlayışı içerisinde geçirmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.

“Yeni yılın gerek ülkemize gerekse dünyaya huzur, barış, mutluluk ve esenlik getirmesini temenni ediyorum”
Amaçlarının vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, “Güvenlik birimlerimizin de bizim de ortak amacımız milletimizin öncelikli can emniyetini temin etme, huzur ve güvenini sağlama, yaşadıkları vatan toprağı üzerinde mutlu, müreffeh ve huzur içerisinde yaşamasını temin etmektir. Arkadaşlarımız da mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yapıyorlar. Hepsinde çok teşekkür ediyorum. Bugün çaba sarf edecek sağlık personelimize, toplumumuzun huzur ve sağlığı için görev başında olan itfaiye mensuplarına, toplumumuzun tüm kesimlerine hizmet edecek kamu görevlisi tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başta Gümüşhane’de olmak üzere tüm milletimizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın gerek ülkemize gerekse dünyaya huzur, barış, mutluluk ve esenlik getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.
Vali Taşbilek daha sonra kent merkezindeki bir taksi durağını Belediye Başkanı Ercan Çimen ve İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş’la ziyaret ederek vatandaşların çayını içti, sohbet etti.
Ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde servislerde yatarak tedavi olan hastaları ziyaret eden Vali Taşbilek ve beraberindekiler çocuk servisindeki çocuklara da oyuncak hediye etti.
İl Jandarma Komutanlığında Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri ve diğer protokol üyeleriyle birlikte askerlerle bir araya gelerek karavanadan yemek yiyen Vali Taşbilek, daha sonra görev yapan bir askerin ailesiyle görüşerek yeni yılını kutladı.
Vali Taşbilek daha sonra Akçakale ve İkisu uygulama noktasında görev yapan Emniyet ve Jandarma personelini de ziyaret ederek programının basına açık kısmını tamamladı.

GÜMÜŞHANE

31 Aralık 2019 Salı

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