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Yılbaşında kesilen ağaçlar için yılın son dakikalarında fidan dikti 8 yaşındaki Zeynep Oral, babası ...

İHA

Gümüşhane'de yaşayan 8 yaşındaki minik çevreci Zeynep Oral, yılbaşında çarşıda çok fazla doğal ve yapay çam ağacı görünce babasıyla birlikte 2019 yılının son dakikalarında fidan dikerek sosyal mesaj verdi.

Yılbaşında kesilen ağaçlar için yılın son dakikalarında fidan dikti 8 yaşındaki Zeynep Oral, babası ve kardeşiyle tepki göstermek için yılın son dakikalarını fidan dikerek geçirdi

Gümüşhane’de yaşayan 8 yaşındaki minik çevreci Zeynep Oral, yılbaşında çarşıda çok fazla doğal ve yapay çam ağacı görünce babasıyla birlikte 2019 yılının son dakikalarında fidan dikerek sosyal mesaj verdi.
Birkaç gündür babasıyla çarşıda gezen minik Zeynep, dükkanlarda yılbaşı süsü olarak çok sayıda yapay ve doğal çam ağacı görünce üzüldü. İnsanların niye ağaç kestiğini sorgulayan Oral, babası ve kardeşiyle birlikte yılbaşı gecesinde çam fidanı dikmeye karar verdi.
Kızının fidan dikme talebi için şehirde uygun yer arayan TEMA Vakfı Gümüşhane İl Temsilcisi Yusuf Oral Canca Mahallesi, Gümüşhane tüneli önünde yol kenarında dikili ağaçların arasındaki boş yeri belirledi.
Kızlarıyla birlikte gecenin bir yarısı bölgeye gelen Oral, çocuklarının da yardımıyla aracıyla getirdiği çam fidanını toprakla buluşturarak can suyunu verdi.
2019 yılının son dakikalarında niçin böyle bir etkinlik yaptıklarını açıklayan Oral, “Birkaç gün önce kızım Zeynep’le çarşıda gezerken yılbaşı süslerini gördü birçok işyerinde. Yapay ya da doğal ağaçları görünce ‘Baba çok üzülüyorum yılbaşlarında. Niye insanlar ağaçları kesiyor?’ dedi. Haliyle böyle bir sosyal mesaj vermek istedik. Yılın son dakikalarında fidan dikmek istedik. Hem yeni yılımız daha yeşil olsun hem de insanlar 2020’de daha doğa dostu olsunlar diye böyle bir sosyal mesaj vermek istedik” dedi.
4 yaşındaki kardeşi Sıla ve babasıyla fidan diken Zeynep Oral ise daha temiz bir dünya istediğini belirterek, “Hep ağaçlar vardı kafelerde. O yüzden bende çok üzüldüm. Onlar için bir tane fidan diktik. İnsanların yılbaşında çam fidanı kestiğinde bende bu saatte çam fidanı diktim. Büyüklerim her zaman fidan dikmeli, ağaçları sevmeli, yerlere çöp atmamalı. Sadece temiz bir dünya istiyorum” diye konuştu.

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