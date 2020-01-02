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Gümüşhane’de kar yağışı

İHA

Gümüşhane, dün gece yarısı başlayan kar yağışının ardından yeni yılın ilk karlı sabahına uyandı. Kar kalınlığının il merkezinde 5 santimetreye ulaşmasının yağışın ardından il genelinde 41 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane’de kar yağışı

Gümüşhane, dün gece yarısı başlayan kar yağışının ardından yeni yılın ilk karlı sabahına uyandı. Kar kalınlığının il merkezinde 5 santimetreye ulaşmasının yağışın ardından il genelinde 41 köy yolu ulaşıma kapandı.
Birkaç gün daha aralıklı olarak devam etmesi beklenen kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Gece gerçekleşen kar yağışının ardından il merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken çatılar ve ağaçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.
İl Özel İdaresi yetkililerinin verdiği bilgilere göre il merkezinde 23 ve Şiran ilçesinde 18 olmak üzere il genelinde toplam 41 köy yolu ulaşıma kapanırken, kapalı yolların taşımalı eğitim olan köyler ve diğer acil durumlar önceliklendirilerek ulaşıma açılması için çalışmaların başladığı bildirildi.
Karayolları yol ağında bulunan yüksek dağ geçitlerinde zaman zaman trafikte aksamaların meydana geldiği Gümüşhane’de, GümüşhaneTrabzon arasındaki Zigana dağı, GümüşhaneŞiran arasındaki Tersun dağı, GümüşhaneBayburt arasındaki Vauk dağı, GümüşhaneKelkit arasındaki Pekün dağı, GümüşhaneKöse arasındaki Köse dağı ve GümüşhaneYağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerini kullanacak sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurması istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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