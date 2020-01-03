Dev projenin üçte ikisi tamamlandı Yeni Zigana tünelinde çalışmalar aralıksız devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dev projenin üçte ikisi tamamlandı Yeni Zigana tünelinde çalışmalar aralıksız devam ediyor

İHA

Dev projenin üçte ikisi tamamlandı Yeni Zigana tünelinde çalışmalar aralıksız devam ediyor

Tamamlandığında dünyanın en uzun 2, Avrupa ve Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak Yeni Zigana Tünelinde çalışmaların üçte ikisi tamamlandı. Yılın her mevsiminde sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana dağı, tünelin tamamlanmasıyla bypass olacak.
Yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkıda bulunması hedeflenen yeni Zigana tüneli uluslararası yol ağında önemli bir arter olan ve yüksek yoğunlukta bir trafik yükü taşıyan TrabzonGümüşhaneErzurum karayolu üzerinde yapılıyor.
17 Mart 2017 tarihinde dönemin Başkanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve bölge insanının rüya projelerinden birisi olan yeni Zigana tünelinde çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülüyor.
Her bir tüpü 14,5 kilometre olmak üzere Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Başarköy’den başlayıp Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyünde sonlanan çift tüp proje ile Zigana dağının kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek.
Yapılan çalışmalarla kazı ve destekleme imalatı olarak yüzde 65'e tekabül eden 18,64 kilometrelik kısım tamamlanırken, kaplama beton imalatında da 12,57 kilometrelik kısım tamamlandı.
Doğu Karadeniz bölgesini Doğu Anadolu ile buluşturacak dev projede 24 saat çalışmalar devam ederken, ayrıca Türkiye’de ilk defa uygulanan havalandırma ve servis şaft tünelleri çalışmaları da gerçekleştiriliyor.
Beraberinde Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş’le birlikte yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Proje Müdürü Tarık Eyüpoğlu ve diğer yetkililerden bilgi aldı.
İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Taşbilek, yeni Zigana tünelinin üçte 2’lik kısmının tamamlandığını belirterek, “Yüzde 65'in üzerindeki kısmı tünel delme noktasında geçtik. İçeride çalışmalar sürüyor. Bu önemli bir çalışma. Bu nedenle emeği geçenler başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı bakanımıza, değerli Karayolları genel müdürümüze, Cengiz inşaata ve işçisinden mühendisine bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlimizin kalkınmasına her yönden çok büyük katkı sağlayacağına inancımız tamdır. İnşallah önümüzdeki dönem itibariyle tamamlandığında sonuçlarını ve güzelliklerini hep beraber göreceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda kısa zamanda tamamlanması için herkes çaba sarf ediyor” diye konuştu.
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de “Şehrim adına bu proje için ilgililere çok teşekkür ediyorum. Toplam 29 kilometre uzunluğunda çok değerli bir projemiz. Bugün yüzde 65'inin tamamlandığını gördük. Farklı bir tünel, ilk defa burada bir şaft sistemi uygulanıyor. İnşallah şehrimize ve ülkemize hayırlı olur. Bu projeye destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, herkese çok teşekkür ediyor şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Zigana dağını bypass eden Yeni Zigana Tüneli projesi Trabzon’un Maçka ilçesi Başarköy ve Dikkaya köyleri bağlantısından başlıyor Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyünden çıkıyor. Her biri 14,5 kilometre uzunluğunda 2 tüpten oluşan tünelde her 900 metrede bir sığınma cepleri yer alıyor. Mevcut Zigana tünelinin 700 metre altından geçen yeni Zigana tüneli GümüşhaneTrabzon karayolunu 8 kilometre kısaltmasının yanında karla mücadele, sis ve heyelanların bertaraf etmiş olacak. Yeni Zigana tüneli havalandırma sistemleri karayolu tünellerinde Türkiye’de ilk defa yapılacak olan dikey şaft yapıları ile teşkil ediliyor. 3 adet havalandırma, 2 adet servis şaftının imalat çalışmaları da tünel inşaatıyla birlikte sürdürülüyor.

GÜMÜŞHANE

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zigana Dağı'nda kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Zigana Dağı'nda kar yağışı etkili oldu
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 65´i tamamlandı
YEREL HABERLER Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde ...
Tarihi kemer köprüye restorasyon ve koruma talebi
YEREL HABERLER Tarihi kemer köprüye restorasyon ve koruma talebi
Gümüşhane’de kar yağışı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de kar yağışı
Fransız kazları ile çiftlik kurdu, 300 bin lira gelir hedefliyor
YEREL HABERLER Fransız kazları ile çiftlik kurdu, 300 bin lira gelir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X