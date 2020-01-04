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Gümüşhane’de etkili kar yağışı vatandaşları sokağa döktü Horon ve kartopu oynayan gençler manzaranın ...

İHA

Gümüşhane’de etkili kar yağışı vatandaşları sokağa döktü Horon ve kartopu oynayan gençler manzaranın tadını çıkardı

Gümüşhane’de akşam saatlerinde başlayan etkili kar yağışı birkaç saatte 5 santimetreyi aşınca vatandaşlar uzun zamandır bekledikleri manzaranın tadını çıkarmak için caddelere akın etti.
Büyük kısmı üniversite öğrencileri ve ailelerden oluşan kalabalık kitleler özellikle 15 Temmuz Zafer Meydanı, Fatih Parkı ve Belediye önündeki parkta buluştu. Müzik eşliğinde horon oynayıp halaylar çeken vatandaşların yanısıra birbiriyle kartopu oynayan gençlerin sesleri gece sessizliğinde caddeleri kapladı.
Uzaktaki akraba ve arkadaşlarını görüntülü arama, özçekim ve çok sayıda fotoğraf çekimi yapan vatandaşların yanında araç sürücüleri ise oldukça dik olan rampaları iniş ve çıkışta zorlandı. Alibeyler rampasında kalan bir arabanın imdadına çevrede fotoğraf çekerek anın tadını çıkarak gençler yetişirken, çok sayıda araba iniş ve çıkışlarda zorlandı.
Yağışın ardından yüksek mahallelerde kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı Gümüşhane kent merkezinde Harşit çayı kenarındaki kısımlarda ise kar kalınlığı 5 santimetre civarında oldu. Yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.
Anne ve babasıyla yoğun kar yağışı altında Gümüşhane caddelerinde yürüyüşe çıkan ve bol bol ailesiyle birlikte fotoğraf çekilen Melisa Yalçın, “Yeni yılın ilk etkili kar yağışı an itibariyle gerçekleşiyor. Uzun zamandır bu anı bekliyorduk. Yürümeyi çok seviyorum. Kar manzarası Gümüşhanemize çok yakışıyor. Kar yağmasını bekleyen İzmirliler gibi hissediyordum kendimi ve sonunda yağdı, mutluyuz. İnşallah kış mevsimi böyle yağışlı devam eder” dedi.
Kardeşi Muhammed Çağrı Yalçın ise bu yıl ilk defa kent merkezine bu kadar yoğun kar yağdığını dile getirerek anne, babası ve ablasıyla bol bol fotoğraf çekildiklerini, kar topu oynadıklarını söyledi.
Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Karayolları yol ağında bulunan yüksek dağ geçitlerinde zaman zaman trafikte aksamaların meydana geliyor. GümüşhaneTrabzon arasındaki Zigana dağı, GümüşhaneŞiran arasındaki Tersun dağı, GümüşhaneBayburt arasındaki Vauk dağı, GümüşhaneKelkit arasındaki Pekün dağı, GümüşhaneKöse arasındaki Köse dağı ve GümüşhaneYağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmalarının devam ettiği ve bu geçitleri kullanacak sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurması istendi.

GÜMÜŞHANE

04 Ocak 2020 Cumartesi

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