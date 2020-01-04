Gümüşhane'de kar altında horon keyfi

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GÜMÜŞHANE'de mevsimin ilk kar yağışı kentte heyecan yarattı. Kent merkezinde toplanan vatandaşlar, kar yağışı altında horon oynadı, halay çekti.

Gümüşhane´de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Mevsimin ilk kar yağışı ile kendisini sokağa atanlar hep birlikte horon oynadı, halay çekti. Eğlenceli anlar yaşayan vatandaşlar, bu yıl kent merkezine karın geç geldiğini söyledi. Karadeniz'i Doğu Anadolu´ya bağlayan Gümüşhane´nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı,

GÜMÜŞHANE 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:08

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