Gümüşhane köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor Kapalı 148 köy yolunun 50’si ulaşıma açıldı Yağışın durmasının ardından ekipler kapalı 98 köy yolunu açmak için çalışmalara ağırlık verdi

Gümüşhane’de önceki gece etkili olan ve dün bazı ilçelerde gün boyu devam eden kar yağışının ardından kapanan 148 köy yolundan 50'si kar yağışına rağmen yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.

Yağışın durmasıyla birlikte bugün tüm ilçelerde teyakkuz haline geçen İl Özel İdaresi ekipleri, önceliği taşımalı eğitim verilen köyler ve acil durum olan köylere vererek çalışmalarına başladı.

Kurumdan yapılan açıklamada bugün itibariyle Merkez ilçede 40, Kelkit ilçesinde 6, Köse ilçesinde 2, Kürtün ilçesinde 5, Şiran ilçesinde 27 ve Torul ilçesinde 18 olmak üzere toplam 98 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Açıklamada kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği kaydedildi.

GÜMÜŞHANE 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:08

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