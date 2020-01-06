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Gümüşhane’de ihracat rakamları yüz güldürdü 2019 yılında yüzde 97'si madencilik ürünleri olan 50,9 ...

İHA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Gümüşhane'den 2019 yılında 50 milyon 866 bin 970 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre ülke sayısında yüzde 42, tutarda yüzde 45 oranında artan ihracat rakamları yüz güldürdü.

Gümüşhane’de ihracat rakamları yüz güldürdü 2019 yılında yüzde 97'si madencilik ürünleri olan 50,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Gümüşhane’den 2019 yılında 50 milyon 866 bin 970 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre ülke sayısında yüzde 42, tutarda yüzde 45 oranında artan ihracat rakamları yüz güldürdü.
Bu rakamlarla 81 il içerisinde 59. sırada kendisine yer bulan Gümüşhane, yıl boyunca 7 farklı sektörde 27 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirdi.
Yıl içerisinde yapılan toplam ihracatın yüzde 97’lik kısmını madencilik ürünleri sektörü oluştururken, en fazla ihracat 11,3 milyon dolarla Ocak ayında, en az ihracat 1 milyon 378 bin dolarla Temmuz ayında gerçekleşti.
2019 yılında 27 farklı ülkeye ihracatın yapıldığı Gümüşhane’den en fazla ihracat 17,1 milyon dolarla Belçika'ya gerçekleştirildi. Burayı 11,3 milyon dolarla Güney Kore, 9,8 milyon dolarla Japonya, 9 milyon dolarla Çin, 1,67 milyon dolarla Namibya izledi. En az ihracat ise İsveç, Fransa ve Rusya'ya gerçekleştirildi.
Gümüşhaneli firmalar 2019 yılında geçtiğimiz yıl olmayan Namibya, İran, İsrail, Ürdün, Azerbaycan, Bahreyn, Türkmenistan, Nijer, Nijerya, Romanya, Yemen, Rusya Federasyonu ve İsveç ülkelerine ilk kez ihracat gerçekleştirdi.
2018 yılında 19 ülkeye 35,1 milyon dolarlık ihracat yapılan Gümüşhane’de 2019 yılında elde edilen bu rakamlar yüz güldürürken, sektörel verilere bakıldığında ise madencilik sektörü bir önceki yıla göre yüzde 45 artışla 49,6 milyon lirayla ilk sırayı alırken, onu yüzde 31 artışla 1,18 milyon lirayla mobilya, kağıt ve orman ürünleri izledi. 99 bin 500 dolarlık meyve sebze mamullerinin ihraç edildiği Gümüşhane'de 4 bin 440 dolarlık demir ve demir dışı metaller, 3 bin 910 dolarlık çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, bin 540 dolarlık makine aksamları ve 630 kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yapıldı.
2019 yılında 7 sektörde ihracatın gerçekleştirildiği Gümüşhane'de bu rakam 2018 yılında 9 sektördü.

GÜMÜŞHANE

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:39
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