Gümüşhane’de 2019 yılında 2 bin 163 gıda denetimi gerçekleştirildi

Gümüşhane’de Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri tarafından 2019 yılında 2 bin 163 gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde uygunsuzluklar nedeniyle 4 işletmeye toplam 61 bin 395 TL idari para cezası uygulandı.

İl genelinde faaliyet gösteren bin 344 adet satış, toplu tüketim ve üretim işletmesinde riske dayalı, Alo Gıda şikayetleri, Bakanlık ve İl Müdürlüğü yıllık kontrol planları ve tüketici şikayetleri doğrultusunda 2 bin 163 adet denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 4 işletmeye toplam 61 bin 395 TL idari para cezası uygulandı.

2019 yılı içerisinde Alo Gıda 174 hattına gelen 48 şikayetle ilgili işletmelerde denetimler yapıldığını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, yıl boyunca Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi gıda ürünlerinin tüketiminin yoğunlaştığı dönemlerde bu ürünlerin satışını yapan, toplu tüketime sunan işletmelerde yapılan denetimler ile vatandaşların daha güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketmesinin hedeflendiğini söyledi.

Mevzuat değişikliklerinde de ilgili işletmelerde denetimler yapılarak işletme sahiplerine mevzuat gereklilikleri hakkında bilgi verildiğini kaydeden Birşen, “İl Müdürlüğü olarak temel amacımız, çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği kapsamında birincil üretim dahil olmak üzere üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetim ile tüketiciye her zaman yeterli ve güvenli gıda arzını sağlamaktır. Gıda Kontrol Görevlileri tarafından denetimler aralıksız sürdürülmekte olup, tüketiciler aldıkları ürünlerin etiket bilgilerini mutlaka incelemeleri ve herhangi bir uygunsuzluk durumunda gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini 7 gün 24 saat iletebilecekleri 174 Alo Gıda Hattı'na bildirmeleri gerekmektedir” dedi.

GÜMÜŞHANE 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:08

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