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Doğu Karadeniz'de İŞGEM konseptine giren ilk ve tek merkeze şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ismi ...

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılışını yaptığı, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin İŞGEM konseptine giren ilk ve tek merkezine şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ismi verilecek.

Doğu Karadeniz'de İŞGEM konseptine giren ilk ve tek merkeze şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ismi verilecek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Biz bu merkeze, bu topraklardan yetişmiş, yüreği vatan sevgisiyle dolu şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz’ın adını vereceğiz" "Bu merkezin doğrudan ve dolaylı yaklaşık bin 500 kişilik bir istihdam oluşturması ve il ekonomisine yılda 5 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılışını yaptığı, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin İŞGEM konseptine giren ilk ve tek merkezine şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ismi verilecek.
Bir dizi ziyaret ve açılış için Gümüşhane'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Torul ilçesine bağlı Harmancık köyünde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının rekabetçi sektörler programı çerçevesinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yürütülen 8 milyon avroluk Gümüşhane Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta yaptığı konuşmada Doğu Karadeniz Bölgesi'nin İŞGEM konseptine giren ilk ve tek merkezine şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ismi verileceğini belirten Bakan Varank, "Biz bu merkeze, bu topraklardan yetişmiş, yüreği vatan sevgisiyle dolu şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz’ın adını vereceğiz. Ömrünü okumakla geçiren ve cehaletle savaşırken şehit düşen öğretmenimiz, burada nice girişimciye örnek olacak, onlara ilham verecek. Rabbim Necmettin öğretmenimize ve tüm şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk İŞGEM’i olan bu merkezin Gümüşhane’ye yapılan en büyük kamu yatırımlarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken Bakan Varank, "Bakanlığımızın Rekabetçi Sektörler Programı sayesinde 8 milyon avroluk bu yatırım hayat buldu. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız da başından itibaren atılan tüm adımları büyük bir titizlikle takip etti. Dünya ortalamasına baktığımızda, her yeni 100 girişimden en fazla 10’unun hayatta kaldığını görüyoruz. Maalesef ülkemiz ortalamaları da benzer bir eğilim gösteriyor. Ancak bu durumu İŞGEM’lerle tersine çevirmek mümkün. Bu merkezlerde yer alıp, ilk yıllarında profesyonel destek alan işletmelerin hayatta kalma oranı artıyor" şeklinde konuştu.

"Bin 500 kişiye istihdam sağlayacak"
Merkezin il ekonomisine yılda 5 milyon TL katkı sağlamasının beklendiğini kaydeden Bakan Varank, "Buralarda sunulan; fiziki imkanlar, profesyonel danışmanlık, ağ kurma ve işletmelerin ortak ihtiyaçlarının tek elden karşılanması gibi hizmetler sayesinde firmaların yaşam ömrü uzuyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkez; 9 bin metrekare kapalı alanda 20 işlik hacmine sahip. Merkezimizde ortak pestil üretim hattı ve ortak paketleme tesisleri de bulunuyor. İşte Gümüşhane İŞGEM, kendi üretim hattı olması hasebiyle, ülkemizde üreten İŞGEM konseptine giren ilk ve tek merkez. Ortak üretim hattı sayesinde; firmalar, öz sermayelerini makine yatırımı yerine işletme giderleri için kullanabilecekler. Ayrıca koli ve ambalaj malzemelerinin İŞGEM’de üretilmesiyle, stok maliyetlerinden de kurtulmuş olacaklar. Bu merkezin doğrudan ve dolaylı yaklaşık bin 500 kişilik bir istihdam oluşturması ve il ekonomisine yılda 5 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor. Dolayısıyla şehrimiz ve bölgedeki firmaları buraya gelmeye ve katma değer oluşturmaya davet ediyorum. İŞGEM’den mezun olan işletmelerin de, Organize Sanayi Bölgesinde yeni başarılara imza atmasını, yurt dışı pazarlarda rekabet etmesini bekliyoruz. İşte size alt yapı, işte size danışmanlık" ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞHANE

12 Ocak 2020 Pazar

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