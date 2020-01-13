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Karlı yollar kimilerine çile olurken kimilerine eğlence oldu Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı ...

İHA

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan zorlu Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışının ardından çok sayıda tır yolda kalırken, karı fırsat bilen drift tutkunları karlı yolda eğlencenin tadını çıkardı.

Karlı yollar kimilerine çile olurken kimilerine eğlence oldu Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle onlarca tır yolda kalırken, karı fırsat bilen drift tutkunları karlı yolda eğlencenin tadını çıkardı Yağışın ardından tünelin Gümüşhane tarafına gelen çok sayıda vatandaş ateş yakıp eğlendi

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan zorlu Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışının ardından çok sayıda tır yolda kalırken, karı fırsat bilen drift tutkunları karlı yolda eğlencenin tadını çıkardı.

Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan en önemli geçitlerden birisi olan ve denizden bin 800 metre yükseklikteki Zigana Dağı Geçidi'nde öğleden sonra başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yolların beyaz örtüyle kaplandığı ve kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı bölgede yüksek kesimlerde çok sayıda tır kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda ilerlemeyince yol kenarına park etmek zorunda kaldı. Zincir takılı tırların bile çıkamadığı yolda Karayolları ekipleri sürekli temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, yağışın sabaha kadar devam etmesi beklendiğinden araçlar park lambalarını yakarak sabahı beklemeye başladı. Özellikle Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü sınırlarındaki alanda yol kenarına tırlar park edilirken, sürücüler yeni Zigana Tüneli'nin biran önce bitirilerek çilelerine son verilmesini istedi.

“Biz bir tufana yakalandık ve beklemekten başka çaremiz yok”
Irak’tan Trabzon’a giden tır sürücüsü Levent Bulut, “Araç boş olduğu için çıkamadım. Yolda buz olunca olduğu yerde kaldı. Rampada kaldım, geriye de bırakamıyorum kayıyor çünkü. Karayolları ekiplerinin tuzlamasını bekleyip çıkacağım. Başka çaremiz yok. Eğer dağa çıkmaya başlamadan bilseydik buranın böyle olduğunu hiç çıkmazdık. Biz bir tufana yakalandık ve beklemekten başka çaremiz yok” dedi. Bulut, yapımı devam eden yeni Zigana Tüneli'yle bu sıkıntıların tamamının sona ereceğini belirterek, tünel inşaatının biran önce bitirilerek hizmete açılmasını beklediklerini söyledi.

“Yeni Zigana Tüneli biran önce bitirilsin de bu çileyi çekmeyelim”
Mersin’den Trabzon’a kağıt peçete taşıyan tır sürücüsü Soner Karakuyu ise yol boyunca ŞiranGümüşhane arasındaki Tersun Geçidi'nde biraz zorlandıklarını ve ardından GümüşhaneTrabzon arasındaki Zigana Dağı Geçidi'nde daha ilerleyemediklerini belirterek, “Burada maalesef doğa şartlarına esir olduk. Zincir sarsak bile çıkamıyoruz ki çıkamayan arkadaşlarımız var. Tek çaresi tuzlama çalışmasının yapılmasını beklemek. Yeni Zigana Tüneli biran önce bitirilsin de bu çileyi çekmeyelim. Kolay değil bu şartlar altında çalışmak. Doğayla uğraşmak çok zor” diye konuştu.

Yolda kalan tır sürücülerinden birkaç kilometre ilerde bulunan Zigana Tüneli girişinde ise onlarca araçla bölgeye ulaşan çok sayıda vatandaş ateş yakıp horon oynadı. Bazı sürücülerin yasak olmasına rağmen hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atarak tünel çıkışında drift attığı bölgede gecenin geç saatlerine kadar eğlence devam etti.

Trabzon’dan Zigana Dağı Geçidi'ne gelerek hayatında ilk kez kar yağışı altında arkadaşlarıyla kartopu oynayan Hataylı üniversite öğrencisi Dilara Demir “Hatay’dan geldim. Kar var dediler geldik. Trabzon’da 4. yılım olmasına rağmen Zigana’ya ilk defa geldim. İlk defa bu kadar yoğun şekilde kar görüyorum. Yeni geldik, kartopu oynadık. Herkesi buraya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Kar yağışı bir tarafta çile çektiriyor, bir tarafta eğlenceye sebep oluyor”
Bir tarafta geçidi aşamayan tır sürücülerinin çilesi bir tarafta insanların karı eğlenceye dönüştürmesini değerlendiren Demir, “Bir tarafta insanlar emek veriyorlar. Kar, buz, zorlu şartlar altında yolculuk yapıyorlar. Diğer tarafta da burada drift atıp, değişik eğlenceler yapıyorlar” dedi.

GÜMÜŞHANE

13 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:08
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