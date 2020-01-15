Glutensiz un ve bulgur tesisinde üretim başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Glutensiz un ve bulgur tesisinde üretim başladı

DHA

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde tarım şirketi tarafından kurulan glutensiz un ve bulgur tesisinde, üretime başlandı. 35 ton hammadde üretim kapasitesine sahip tesiste, günlük 20 ton glutensiz un üretiliyor. Girişimci Tayyar Gürsoy, yakın zamanda seri üretime geçeceklerini belirtirken, diyetisyen Buket Kutulu da üretilen glutensiz unun çölyak ve şeker hastalarına umut olacağını söyledi.
Kentte, girişimciler Tayyar Gürsoy, Abdürrahim Çoşkun ve Mustafa Gürses, çölyak ve şeker hastaları, glüten hassasiyeti olan kişiler için 2 yıl önce 'Karabuğday Projesi´ni hayata geçirdi. Türkiye´de üretimi olmayan karabuğdayı, yurt dışından getiren girişimciler, ardından bu ürünü çiftçilere dağıttı. Hasadı toplayan ve çiftçilere ücret veren girişimciler, Kelkit ilçesinde bulunan, Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip glutensiz un ve bulgur tesisini hayata geçirerek, üretime başladı. Yakın zamanda seri üretime geçmeye hazırlanan tesiste, 5 yılın sonunda tüm Türkiye´de üretim hedefleniyor.
`NORMAL BUĞDAYDA GLÜTEN VAR´
Tesisin Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Gürsoy, karabuğday unu, bulguru, ekmeği ve bisküvisi üretmeyi hedeflediklerini belirterek, yakın zamanda seri üretime geçeceklerini söyledi. Gürsoy, "Karabuğdayı, yurt dışından ithal ediyoruz. Bizim bildiğimiz normal buğdayda glüten vardır ancak karabuğdayda glüten yok. Bu nedenle karabuğday protein açısından da yüksek. Gluten 8-10 senedir insanların hayatına girdi. Piyasada da çeşitli karışımlarla yapılan glütensiz olarak belirtilen ürünler var. 2018 yılında karabuğday projesini hayata geçirmek istedik. Dönemin Valisi Okay Memiş´ten, ekim için talepte bulunduk. Karabuğday, Türkiye´de olmadığı için İl Tarım Müdürlüğü ve Tarım Kredi Kooperatifi vasıtasıyla bu ürünü Türkiye´ye getirdik, çiftçilerimize dağıttık. Şu anda çıkan hasadı topluyoruz ve ücretlerini veriyoruz. Bir dönüm arazide 180-200 ton karabuğday alıyoruz. Kelkit, Köse ve Şiran havzalarına karabuğday ürünlerini yaymak istiyoruz. Hedefimiz; 5 yılın sonunda tüm Türkiye´de üretim yapmak. Bu ürün yurt dışında geliyor, bu nedenle karabuğday üretimi devlet tarafından desteklenmeli" dedi.
GÜNDE 35 TON ÜRÜN ÖĞÜTÜLÜYOR
Fabrikanın ortağı Abdürrahim Çoşkun ise çiftçiye destek olacaklarını ifade ederek, "Karabuğdaydan bulgur, un ve bisküvi üreterek,  memleketimize faydalı olmak istiyoruz. Fabrikamız, 24 saatte, 35 ton kapasiteli öğütme hızına sahip. Makinemizde B1, B2, B3 modunda kepek ayrılıyor. C1, C2, C3 modunda ise unu ayırıyor. Bir günde öğütülen 35 tonun; yüzde 65´i un, geri kalanı ise kepektir" diye konuştu.
`HİÇBİR ŞEKİLDE TÜKETMEMELİLER´
Karabuğdayın faydaları hakkında bilgi veren Diyetisyen Buket Kutulu ise, üretilen glutensiz unun, çölyak ve şeker hastalarına umut olacağını kaydetti. Kutulu, "Karabuğday; mineraller açısından zengindir, demir, kalsiyum, potasyum gibi sağlık açısından önemli mineralleri barındırır. Demir içeriği çok yüksek olduğu için kansızlıkta ve hamilelik döneminde de kullanılması çok faydalıdır. Lif içeriği yüksek olduğu için sindirimi daha yavaştır, başta kolon kanseri olmak üzere sindirim sistemi sorunlarında etkilidir. Ayrıca diyabet hastalarının hızlı kan şekeri yükselmelerini engeller. Yapılan çalışmalarda düzenli kullanımda kolesterolü düşürdüğü ve kan basıncını dengelediği de görülmüştür. Çölyak hastaları, glütenli proteinleri sindiremiyor. Bir de glüten hassasiyeti olan hastalar var. Bu ikisi birbirinden farklıdır. Çölyak hastalarının, gluteni hiçbir şekilde tüketmemesi gerekiyor. Gluten hassasiyeti olan insanların ise bağırsakları iyileşene kadar glüteni hayatlarından kesmesi lazım. Kan şekerinin düzenlenmesinde de çok etkili bir üründür. Şeker hastalarının tüketebileceği bir üründür. Öte yandan çölyak hastaları, karabuğday ürünlerini bulmakta çok sorun yaşıyorlar, bu nedenle tüketebilecekleri ürün sayısı çok az" ifadelerinde bulundu.

GÜMÜŞHANE

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane'de karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Gümüşhane'de karla mücadele çalışması
Gümüşhane’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Gümüşhane’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Karlı yollar kimilerine çile olurken kimilerine eğlence oldu Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle onlarca tır yolda kalırken, karı fırsat bilen drift tutkunları karlı yolda eğlencenin tadını çıkardı Yağışın ardından tünelin Gümüşhane tarafına gelen çok sayıda vatandaş ateş yakıp eğlendi
YEREL HABERLER Karlı yollar kimilerine çile olurken kimilerine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X