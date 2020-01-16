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Cenazeye gitmek için yola çıktılar fakat kara saplandılar Gümüşhane’de vatandaşların imdadına İl ...

İHA

Cenazeye gitmek için yola çıktılar fakat kara saplandılar Gümüşhane’de vatandaşların imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti

Gümüşhane’de cenazeye gitmek için yola çıkan fakat tipi nedeniyle kapanan yolda kara saplanan vatandaşların imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.
Merkeze bağlı Akocak köyünde oturan vatandaşlar, Trabzon’un Yomra ilçesinde yaşayan bir akrabalarının cenazesine gitmek için zincir taktıkları otomobille yola çıktı.
Gümüşhane üzerinden 210 kilometrelik yolu 72 kilometreye düşüren Çatak bağlantı yolunu kullanan vatandaşlar köyden aşağı indiklerinde tipinin de etkisiyle yolda biriken ve yaklaşık 50 santimetreye ulaşan kar kütlesine araçlarını sapladı.
Yağmurdere vadisinde kış aylarında sürekli greyder bulunduran İl Özel İdaresi ekiplerine haber veren vatandaşlar bir süre bekledikten sonra iş makinesinin yolu açmasının ardından içerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu otomobilleriyle yollarına devam etti.
Akocak köyündeki komşularının Yomra’da cenazeleri olması nedeniyle otomobille yola çıktıklarını fakat hava şartlarından dolayı yolda kaldıklarını kaydeden Yağmurdere köyü sakinlerinden Çetin Er, “İl Özel İdaresi ekiplerini aradık. Geldi bizi çıkardılar ve yolumuzu açarak bizi Çatak mevkiine ulaştıracaklar. Ekibe teşekkür ediyoruz. Bu yol olmasaydı aynı noktaya ulaşmak için GümüşhaneTrabzon istikametinden kullanacaktık. O da bizim için büyük bir sıkıntı ve fazladan 140 kilometre daha yol gitmemize neden olacaktı. Bu yol için teşekkür ediyoruz” dedi.
Sürekli bölgede vatandaşlara hizmet verdiklerini kaydeden İl Özel İdaresi personeli iş makinesi operatörü Esa Can ise “AkocakAraklı arasındaki bağlantı yolunda karla mücadele çalışması yapıyoruz. Cenazeye gidenler yolda kalınca idaremize ulaştılar bizde hemen gelip yolu açtık. Yolda kimi yerlerde yaklaşık 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı var. Biz bu bölgede sürekli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. 7 gün 24 saat görevimizin başındayız” şeklinde konuştu.

GÜMÜŞHANE

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:27
  • YATSI 18:51
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