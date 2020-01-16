Gümüşhane'de gizli buzlanma kazaya neden oldu: 2 yaralı

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Gümüşhane’de gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Giresun’un Tirebolu ilçesinden Gümüşhane’ye giden Caner Köse (23) yönetimindeki 28 TS 570 plakalı otomobil, karayolunda ilerlerken Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Taşlıca köyü yakınlarındaki trafo merkezi önünde kontrolden çıktı.

Günyüzü 1 Tüneline girmeden gerçekleşen kazada yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak trafo merkezinin önündeki güvenlik kulübesine çarptı. Kazada sürücü Köse ile araçta yolcu bulunan Erkan Kumaş yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜMÜŞHANE 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:27

YATSI 18:51

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