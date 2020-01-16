Rize’den havalanan ambulans helikopter Gümüşhane’ye hasta nakletti

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Rize’de tedavi olan 56 yaşındaki hasta bölge hastanelerindeki yoğun bakım servislerinde yer bulunamayınca ambulans helikopterle Gümüşhane Devlet Hastanesine getirildi.

Öğleden sonra gerçekleşen sevk sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle şehrin üzerinde bir tur atmak zorunda kalan ambulans helikopter İl Jandarma Komutanlığı pistine iniş yaptı.

Bölgede hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanstan alınan hasta Gümüşhane Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı. Hastasını nakleden ambulans helikopter inişinden kısa bir süre sonra kalkış yaparak geldiği rotadan geri döndü.

Geçtiğimiz yıl ambulans helikopterle sevkin olmadığı Gümüşhane’de uzun süre sonra ilk kez ambulans helikopterle hasta sevki gerçekleştirmiş oldu.

GÜMÜŞHANE 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:27

YATSI 18:51

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