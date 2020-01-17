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Gümüşhane’de 19 bin 368 öğrenci karne aldı

İHA

Gümüşhane'de örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki 19 bin 368 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Gümüşhane’de 19 bin 368 öğrenci karne aldı

Gümüşhane’de örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki 19 bin 368 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.
İl genelinde 197 okul ve kurumda 9 Eylül 2019 tarihinde başlayan 20192020 eğitim öğretim yılının ilk dönemi bugün sona erdi ve öğretmen ve öğrenciler için iki haftalık yarıyıl tatili başladı. İl genelinde bin 455 öğretmen ve 19 bin 368 öğrenci birinci dönemin yorgunluğunu gidermek için iki haftalık dinlenme sürecine girdi.
Yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Belediye Başkan Vekili Özcan Ulutaş ve protokol üyeleri Tekke köyünde bulunan ilkokul ve ortaokulda düzenlenen karne törenine katıldı.
Vali Taşbilek ve protokol üyeleri ana sınıfından başlayarak 8.sınıfa kadar okuldaki tüm sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrencilere karnelerini, belgelerini ve hediyelerini verip iyi tatiller dileklerini iletti.
Öğrencilere tatil süresince bol bol eğlenmeleri, iyi beslenmeleri ve alıştırma yapmaları tavsiyelerinde bulunan Vali Taşbilek, öğrencilerden mutlaka kitap okumalarını da istedi.

GÜMÜŞHANE

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:52
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