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Hibe desteği aldı, taksiciliği bırakıp çiftlik kurdu

DHA

GÜMÜŞHANE'de, 15 yıldır taksicilik yapan Hakan Demirci (37), 3 yıl önce hayata geçirilen 'Genç Çiftçi Projesi'yle hayatını değiştirdi. Başvurusu kabul edilen Demirci, uzun yıllar yaptığı şoförlüğü bırakıp, hibe desteğiyle aldığı 30'a yakın küçükbaş ile besiciliğe başladı. Demirci, "Hedefim havyan sayısını 500'e çıkarmak. Bu işi severek yapıyorum, o nedenle hiç zorlanmıyorum" dedi.

GÜMÜŞHANE'de, 15 yıldır taksicilik yapan Hakan Demirci (37), 3 yıl önce hayata geçirilen 'Genç Çiftçi Projesi'yle hayatını değiştirdi. Başvurusu kabul edilen Demirci, uzun yıllar yaptığı şoförlüğü bırakıp, hibe desteğiyle aldığı 30'a yakın küçükbaş ile besiciliğe başladı. Demirci, "Hedefim havyan sayısını 500'e çıkarmak. Bu işi severek yapıyorum, o nedenle hiç zorlanmıyorum" dedi.
Kentte, 15 yıldır taksi şoförlüğü yapan 2 çocuk babası Hakan Demirci, 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Başvurusu kabul edilen Demirci, hibe desteği almaya hak kazanınca, taksiciliği bıraktı. Aldığı hibe desteğiyle besiciliğe yönelen Demirci, küçükbaş yetiştirmeye başladı. 30 koyun ve 2 koçla besiciliğe başlayan Demirci, zamanla küçükbaşların sayısını 295'e çıkardı. 
`HEDEFİM; SAYIYI 500´E ÇIKARMAK´
Sürüsüne özenle bakan girişimci Demirci, hayvan sayısını 500'e çıkarmayı hedefliyor. Projenin tanıtımını görünce ilgisini çektiğini ve araştırmalara başladığını anlatan Demirci, "Proje hazırladım. Hazırladığım proje kabul olunca taksi şoförlüğünü bıraktım. Bu işi çok sevmeye başladım, mesleğim oldu. 30 koyun ve 2 tane de damızlık koç ile bu işe girdim. Şu an 295 koyunum var ve 3 yıldır bu işi yapıyorum. Tüm geçim kaynağım şu an hayvancılık. Koyunlarımızın yavrularını yetiştiriyorum ve Kurban Bayramı'na hazırlıyorum. Hedefim, 295 olan koyun sayısını 500'e kadar çıkarmak. Eğer bu hedefimi gerçekleştirirsem, çoban tutacağım ve hayvancılığa bu şekilde devam edeceğim. Bu işi severek yapıyorum, o nedenle hiç zorlanmıyorum" dedi.

GÜMÜŞHANE

20 Ocak 2020 Pazartesi

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