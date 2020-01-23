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Gümüşhane’de 2020 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

İHA

Gümüşhane’de 2020 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Taşbilek, yatırımcı kamu kuruluşlarının İl Yatırım Takip Sisteminden alınan dönem raporlarının değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlarına göre 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Gümüşhane’de toplam proje tutarı 7 milyar 880 milyon TL olan 207 proje bulunduğu söyledi.
Sektörler bazında en fazla yatırım harcamasının 746 milyon 511 lirayla ulaştırma ve haberleşme sektöründe olduğunu dile getiren Vali Taşbilek, kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcamasının Karayolları, Devlet Su İşleri ve GümüşhaneBayburt Havalimanı altyapı çalışmalarında gerçekleştirildiğini kaydetti.
Vali Taşbilek, 2019 yılında toplam 207 projeden 67’nin tamamlandığını, 98 projenin devam ettiğini, 31 projenin ihale aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.
Toplantının 2020 yılı yatırımları tam belli olmadığı için 2019 yılı muhasebesi gibi gerçekleştiğini dile getiren Vali Taşbilek, “2020 yılı inşallah devletimizin kaynaklarının en etkin şekilde kullanıldığı, ilimizin bütün yatırımlarla buluşacağı bir yıl olacağını düşünüyor ve temenni diyoruz. Yatırımlarla dolu, afetten, felaketten uzak bir şekilde birlik, beraberlik içerisinde güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Kişi başına kamu yatırımı alma noktasında Gümüşhane’nin 81 il içinde çok önemli bir yerde olduğunu vurgulayan Vali Taşbilek, şunları söyledi: “2019 yılında bu değerli yatırımların yapılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün bakanlarımıza, yatırımcı kuruluşlarımızın mensuplarına, çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2020 yılı çok daha önemli yatırımların gerçekleşmesine vesile olacaktır. Kamu yatırımlarının son 17 yıllık zaman diliminde 10 milyarın üzerinde kamu yatırımı alan bir iliz. Bundan dolayı devletimizin bütün kademelerine müteşekkiriz. Kişi başı kamu yatırımı alma noktasında çok önemli yerdeyiz. Hala devam eden sorunlarımız var ve olmak zorunda. Devletimiz büyük duyarlılık içerisinde dün olduğu gibi bugün de ilimize hak ettiği yatırımları fazlasıyla yapacaktır.”
Toplantıda daha sonra yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri sunum eşliğinde yatırımları ve 2020 planlarını anlattı, koordinasyon gerektiren konularda görüş alışverişi yaptı.

GÜMÜŞHANE

23 Ocak 2020 Perşembe

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