Dağcılar Zigana dağında kamp kurdu Türkiye Dağcılık Federasyonu Kış Dağcılık Eğitim kampı Zigana dağında yapılıyor Türkiye’nin dört bir yanından gelen 12’si kadın 54 sporcu zorlu bir eğitimden geçecek

Türkiye Dağcılık Federasyonunun kış dağcılık eğitim faaliyeti her yıl olduğu gibi bu yıl da Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki 2 bin 100 metre rakımlı Zigana dağında yapılıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve 12’si kadın olmak üzere toplam 54 sporcu uzman antrenörler eşliğinde bir hafta boyunca kış dağcılığının gereksinimlerini öğrenecek.

İlk olarak Gümüşhane’de toplanan sporcular araçlarla geldikleri Zigana dağında Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde bulunan alanda çadırlarını kurdu. Kurs eğitmenleri tarafından kısa bir bilgilendirme yapılan ve kamp kurallarının anlatıldığı toplantının ardından ellerine aldıkları kazma ve küreklerle çadırları için yer açarak bir hafta boyunca yaşayacakları evlerini kurdu.

Kampın teknik direktörü ve sorumlusu Ali Şahin, Elazığ’da yaşanan depremin ardından Türkiye Dağcılık Federasyonunun hem sporcuları hem antrenörleri hem de gönüllü arama kurtarmacıları olarak görev verilmesi halinde desteğe gitmeye hazır olduklarını söyledi.

Teknik toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, “Türkiye Dağcılık Federasyonu Kış Dağcılık Eğitim faaliyetindeyiz. 12’si kadın 54 sporcumuz var. Burada bir hafta boyunca katılımcılarla beraber kış dağcılığındaki gereksinimleri öğreteceğiz. Sonrasında bir değerlendirme sınavımız var. Arkadaşlarımız başarılı olurlarsa kış dağcılık eğitimini almış olacaklar” dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu eğitim sisteminde bazı değişiklikler yaptığını ifade eden Şahin, “Kış temel ve kış gelişim kamplarını birlikte veriyoruz. Sporcularımız belli bir süre burada hayatlarını idame ettirecek. Kamp alanı nasıl hazırlanır, çadır nasıl kurulur ve uygun hale nasıl getirilir konularının yanında karda yürüme, iz açma, çığ bilgisi, rota bilgisi, kış koşullarında korunma, teknik ekipmanlar nasıl hazırlanır gibi kış faaliyetine gidecek sporcuların ne yapması gerektiğini burada A’dan Z’ye öğretiyoruz. Hem uygulamalı hem de teorik olarak anlatıyoruz. Burada kıyafet seçiminden kış koşullarında doğada başlarına bir şey geldiği zaman hayatını nasıl idame ettireceklerine varana kadar tüm konuları işliyoruz. Çok kapsamlı bir eğitim. Bir hafta boyunca buradayız. Doğa koşullarında bunları öğretiyor olacağız” diye konuştu.

Zigana dağının uzun yıllardır Türkiye Dağcılık Federasyonu ve birçok dağcılık kulübünün değerlendirdiği, eğitim alanı olarak kullandığı yer olduğunu hatırlatan Şahin, “Gümüşhane Valiliğimiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Dağcılık İl Temsilciliğimize çok teşekkür ediyoruz. Ciddi anlamda bize burada destek sağlıyorlar. Kar kalitesi ve kar olması, eğitim için alanların müsait olması, tesislerden yararlanıyor olabilmemiz bizim için birer etken. Federasyonumuz farklı yerlerde farklı eğitimler vererek bölgeye katkı sağlamakta” şeklinde konuştu.

Yaz eğitiminin ardından kış eğitimine katılmak üzere Antalya’dan Zigana dağındaki kış eğitim kampına katılan sporcu Tuğba Nur Ertuğrul ise “Yaz dağcılık eğitimi almıştım. Şimdi ikinci aşama olan kış dağcılık eğitimini alıyoruz. Zigana’yı tercih ettik. Soğuk, rüzgarlı biraz zor bir dönem olacak gibi. Ama eğlenmeye, arkadaşlarla güzel vakit geçirmeye çalışacağız. Güzel bilgiler edineceğiz buralarda. Daha ilk günümüz çadırlarımızı kuracağız” ifadelerini kullandı.

Dağcılığın, özellikle kış dağcılığının kadınlar için zor olup olmadığıyla ilgili soruyu cevaplandıran Ertuğrul, “Kadın olarak değerlendirmemek gerek konuyu. Herkesin yapabileceği bir şey. Soğuk ama gerekli ekipmanlar olduktan, gerekli kıyafetleri giydikten sonra başa çıkılabileceğine inanıyorum. Birçok insan zirve dağcılığını yapıyor” dedi.

GÜMÜŞHANE 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:03

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