Dağcılar Zigana dağında kamp kurdu Türkiye Dağcılık Federasyonu Kış Dağcılık Eğitim kampı Zigana dağında yapılıyor Türkiye’nin dört bir yanından gelen 12’si kadın 54 sporcu zorlu bir eğitimden geçecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dağcılar Zigana dağında kamp kurdu Türkiye Dağcılık Federasyonu Kış Dağcılık Eğitim kampı Zigana ...

İHA

Türkiye Dağcılık Federasyonunun kış dağcılık eğitim faaliyeti her yıl olduğu gibi bu yıl da Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki 2 bin 100 metre rakımlı Zigana dağında yapılıyor.

Dağcılar Zigana dağında kamp kurdu Türkiye Dağcılık Federasyonu Kış Dağcılık Eğitim kampı Zigana dağında yapılıyor Türkiye’nin dört bir yanından gelen 12’si kadın 54 sporcu zorlu bir eğitimden geçecek

Türkiye Dağcılık Federasyonunun kış dağcılık eğitim faaliyeti her yıl olduğu gibi bu yıl da Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki 2 bin 100 metre rakımlı Zigana dağında yapılıyor.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve 12’si kadın olmak üzere toplam 54 sporcu uzman antrenörler eşliğinde bir hafta boyunca kış dağcılığının gereksinimlerini öğrenecek.
İlk olarak Gümüşhane’de toplanan sporcular araçlarla geldikleri Zigana dağında Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde bulunan alanda çadırlarını kurdu. Kurs eğitmenleri tarafından kısa bir bilgilendirme yapılan ve kamp kurallarının anlatıldığı toplantının ardından ellerine aldıkları kazma ve küreklerle çadırları için yer açarak bir hafta boyunca yaşayacakları evlerini kurdu.
Kampın teknik direktörü ve sorumlusu Ali Şahin, Elazığ’da yaşanan depremin ardından Türkiye Dağcılık Federasyonunun hem sporcuları hem antrenörleri hem de gönüllü arama kurtarmacıları olarak görev verilmesi halinde desteğe gitmeye hazır olduklarını söyledi.
Teknik toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, “Türkiye Dağcılık Federasyonu Kış Dağcılık Eğitim faaliyetindeyiz. 12’si kadın 54 sporcumuz var. Burada bir hafta boyunca katılımcılarla beraber kış dağcılığındaki gereksinimleri öğreteceğiz. Sonrasında bir değerlendirme sınavımız var. Arkadaşlarımız başarılı olurlarsa kış dağcılık eğitimini almış olacaklar” dedi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu eğitim sisteminde bazı değişiklikler yaptığını ifade eden Şahin, “Kış temel ve kış gelişim kamplarını birlikte veriyoruz. Sporcularımız belli bir süre burada hayatlarını idame ettirecek. Kamp alanı nasıl hazırlanır, çadır nasıl kurulur ve uygun hale nasıl getirilir konularının yanında karda yürüme, iz açma, çığ bilgisi, rota bilgisi, kış koşullarında korunma, teknik ekipmanlar nasıl hazırlanır gibi kış faaliyetine gidecek sporcuların ne yapması gerektiğini burada A’dan Z’ye öğretiyoruz. Hem uygulamalı hem de teorik olarak anlatıyoruz. Burada kıyafet seçiminden kış koşullarında doğada başlarına bir şey geldiği zaman hayatını nasıl idame ettireceklerine varana kadar tüm konuları işliyoruz. Çok kapsamlı bir eğitim. Bir hafta boyunca buradayız. Doğa koşullarında bunları öğretiyor olacağız” diye konuştu.
Zigana dağının uzun yıllardır Türkiye Dağcılık Federasyonu ve birçok dağcılık kulübünün değerlendirdiği, eğitim alanı olarak kullandığı yer olduğunu hatırlatan Şahin, “Gümüşhane Valiliğimiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Dağcılık İl Temsilciliğimize çok teşekkür ediyoruz. Ciddi anlamda bize burada destek sağlıyorlar. Kar kalitesi ve kar olması, eğitim için alanların müsait olması, tesislerden yararlanıyor olabilmemiz bizim için birer etken. Federasyonumuz farklı yerlerde farklı eğitimler vererek bölgeye katkı sağlamakta” şeklinde konuştu.
Yaz eğitiminin ardından kış eğitimine katılmak üzere Antalya’dan Zigana dağındaki kış eğitim kampına katılan sporcu Tuğba Nur Ertuğrul ise “Yaz dağcılık eğitimi almıştım. Şimdi ikinci aşama olan kış dağcılık eğitimini alıyoruz. Zigana’yı tercih ettik. Soğuk, rüzgarlı biraz zor bir dönem olacak gibi. Ama eğlenmeye, arkadaşlarla güzel vakit geçirmeye çalışacağız. Güzel bilgiler edineceğiz buralarda. Daha ilk günümüz çadırlarımızı kuracağız” ifadelerini kullandı.
Dağcılığın, özellikle kış dağcılığının kadınlar için zor olup olmadığıyla ilgili soruyu cevaplandıran Ertuğrul, “Kadın olarak değerlendirmemek gerek konuyu. Herkesin yapabileceği bir şey. Soğuk ama gerekli ekipmanlar olduktan, gerekli kıyafetleri giydikten sonra başa çıkılabileceğine inanıyorum. Birçok insan zirve dağcılığını yapıyor” dedi.

GÜMÜŞHANE

25 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:37
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de mahalle toplantıları devam ediyor
YEREL HABERLER Gümüşhane’de mahalle toplantıları devam ediyor
Örümcek Ormanları'na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Örümcek Ormanları'na yoğun ilgi
Gümüşhane’de 2020 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de 2020 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X