Gümüşhanespor, tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor, ligin 20´nci haftasında sahasında Çorum Futbol Kulübü ile oynadıkları maçın bilet gelirlerinin Elazığ ve Malatya bölgesindeki depremzedelere gönderileceğini açıkladı. Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Cengiz Fırat, yaptığı yazılı açıklamada, bugün oynanan Gümüşhanespor-Çorum Futbol Kulübü müsabakasında bilet gelirlerinin Elazığ ve Malatya bölgesindeki depremzedelere gönderileceğini belirterek, "Elazığ merkezli depremin üzüntüsü içerisindeyiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gümüşhanespor Kulübü olarak depremzedelerimizin her zaman yanında olacağız. İlk olarak Çorum Futbol Kulübü maçında tribün gelirini bağışladık. Bundan sonraki süreçte de yardımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



GÜMÜŞHANE 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:03

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