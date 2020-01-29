Gümüşhane'de metruk binaların yıkımı tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gümüşhane'de metruk binaların yıkımı tamamladı

DHA

GÜMÜŞHANE´de şehir estetiğini bozan ve suç yuvası haline gelen 17 metruk bina yıkıldı.

GÜMÜŞHANE´de şehir estetiğini bozan ve suç yuvası haline gelen 17 metruk bina yıkıldı.
Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediyesi'nce, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi üzerine oluşturduğu komisyonlar tarafından 2019 yılında, şehir estetiğini olumsuz etkileyen ve suçlular tarafından kullanılan 22 adet metruk yapı tespit edildi. Bu binalardan 5'inde sahipleri tarafından tadilat yapılırken, 17'si yıkıldı.  
Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Ceylan, binaların yıkılması ile ilgili zor bir süreç yaşadıklarını belirterek,"Bu süreç içerisinde tüm yapı sahipleri ile tek tek iletişim kurduk. Süreç içerisinde zor kısım ise yapılarda varislerin çok olmasıydı. Öyle ki 40 varisli yapılarda vardı. Varislerden bir ya da birkaçı yıkılmasını isterken, bazıları istemiyor, bazı varisler ise hiç umursamıyordu. Süreç içerisinde yaşanan sorunlardan biri ise tebligat sorunu oldu. Adres yetersizliği nedeni ile varislere tebligat yapılamıyordu. Bu sürecin kolaylaşmasında da 3194 Sayılı İmar Kanunu 39. Maddesi'nde yapılan değişik etkili oldu. Yapılan değişiklik ile süreç hızlanmış oldu. Valiliğimizin de konuyla ilgili hassas tutumu, çalışmamıza ivme kazandırdı. Komisyonca tespit edilen yapılardan 17'si ekiplerce gerekli güvenlik önlemleri alınarak, yıkıldı. Bu süreç içerisinde bizlere kolaylık sağlayan bazı yapı sahiplerine ayrıca teşekkür ederim" dedi.  

GÜMÜŞHANE

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’den Elazığ ve Malatya’ya yardım eli
YEREL HABERLER Gümüşhane’den Elazığ ve Malatya’ya yardım eli
Ulusal dağ bisiklet yarışları Gümüşhane’de yapılacak
YEREL HABERLER Ulusal dağ bisiklet yarışları Gümüşhane’de yapılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X