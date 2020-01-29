DSİ’den barajlar şehri Gümüşhane'ye yatırım sağanağı

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Gümüşhane'de 16 baraj ve 3 göletin inşa edildiğini belirterek, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 20 barajın daha inşa edildiğini söyledi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Gümüşhane ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Gümüşhane’ye son 17 yılda devasa yatırımlar yapıldığının altını çizen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kente 16 baraj ve 3 gölet inşa ederek vatandaşın hizmetine sunduklarını belirterek, "Bu barajların en önemlilerinden biri Koruluk Barajıdır. Barajın temelden yüksekliği 51 metredir. 15,73 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 40 bin 740 dekar arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. 2005 yılında hizmete alınmıştır. Hizmete alınan diğer önemli barajlardan ikisi de enerji amaçlı inşa edilen Torul ve Kürtün Barajlarıdır. Torul Barajı 2008 yılında, Kürtün Barajı ise 2003 yılında hizmete alınmıştır. Torul barajın temelden yüksekliği 144 metredir. Baraj, 168 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Yıllık 322,30 milyon kilowatt/saat enerji üretimi kapasitesine sahiptir. Kürtün Barajının ise temelden yüksekliği 133 metredir. 108 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, yıllık 198 milyon kilowatt/saat enerji üretmektedir" dedi.

Gümüşhane'de sulamayı ve ziraatı geliştirecek 20 barajın daha inşa edildiğini kaydeden Aydın, "Su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Gümüşhane’de kalkınmayı hızlandıracak, ilde sulamayı ve ziraatı geliştirecek 20 baraj daha inşa ediyoruz. İnşaatı devam eden barajlardan biri Bahçecik Barajı’dır. Barajın temelden yüksekliği 69 metredir. 3,21 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, Gümüşhane yıllık 10,95 milyon metreküp içme suyu sağlayacaktır. Söz konusu işte yüzde 28 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

Aydın, Gümüşhane'de 9 önemli sulama tesisi inşa ettiklerinin altını çizerek, "Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle toplamda 113 bin 800 dekar, kısmi olarak 3 bin 180 dekar arazi olmak üzere toplam 116 bin 980 dekar araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilere yıllık 56 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Sulamaya açtığımız bu alan çok önemli ama sulayacağımız daha fazla alan var. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 5 sulama tesisi projemiz daha var" diye konuştu.

Gümüşhane’de sel ve taşkınları önlemek için çalıştıklarını ifade eden Aydın, "Bu kapsamda Gümüşhane’de 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 41 dere ıslahı ile Gümüşhane şehir merkezi, 35 adet yerleşim yeri ve 5 bin 540 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Şu anda inşaatı devam eden 12 adet dere ıslahı çalışmamız da bulunmaktadır. Gümüşhane merkez şehiriçi Harşit çayı ıslah çalışmalarımız devam etmektedir. Söz konusu taşkın kontrol projelerimizde emniyet ve estetiği ön plana çıkartmaktayız. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞHANE 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:01

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