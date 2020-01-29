Gümüşhane’de ev, ahır ve samanlık küle döndü Ahırdaki hayvanlar yanmaktan son anda kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gümüşhane’de ev, ahır ve samanlık küle döndü Ahırdaki hayvanlar yanmaktan son anda kurtarıldı

İHA

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde akşam saatlerinde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ev, ahır ve samanlık küle döndü. Ahırda bulunan 12 büyükbaş hayvan son anda kurtarıldı.

Gümüşhane’de ev, ahır ve samanlık küle döndü Ahırdaki hayvanlar yanmaktan son anda kurtarıldı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde akşam saatlerinde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ev, ahır ve samanlık küle döndü. Ahırda bulunan 12 büyükbaş hayvan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğüteli köyü Yukarı Mahalle'de hayvancılıkla uğraşan Yasin Gündoğdu’ya ait evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangının başladığı saatlerde ev sahiplerinin ahırda olması nedeniyle hemen fark edilemediği olayda ahşap bina, yanındaki ahır ve samanlık tutuştu. Alevler rüzgarın da etkiisyle bir anda büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla yangın başka yerlere sıçramadan 3 saat sonunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının gece geç saatlere kadar devam ettiği yangında evde bulunan eşyaların tamamı küle dönerken yaz boyu çayırlardan biçilen otlar ve samanlar da kül oldu. Hayvancılıkla geçimini sağlayan ev sahibi Yasin Gündoğdu’nun yangın sırasında köylülerin de yardımıyla ahırda bulunan 12 büyükbaş hayvanını yanmaktan son anda kurtardığı ifade edildi.

GÜMÜŞHANE

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DSİ’den barajlar şehri Gümüşhane'ye yatırım sağanağı
YEREL HABERLER DSİ’den barajlar şehri Gümüşhane'ye yatırım sağanağı
Gümüşhane'de metruk binaların yıkımı tamamladı
YEREL HABERLER Gümüşhane'de metruk binaların yıkımı tamamladı
Gümüşhane’den Elazığ ve Malatya’ya yardım eli
YEREL HABERLER Gümüşhane’den Elazığ ve Malatya’ya yardım eli
Ulusal dağ bisiklet yarışları Gümüşhane’de yapılacak
YEREL HABERLER Ulusal dağ bisiklet yarışları Gümüşhane’de yapılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X