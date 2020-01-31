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Gümüşhanespor'da Fatih Akyel'in görevine son verildi Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Cengiz ...

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor'da Teknik Direktör Fatih Akyel'in görevine son verildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor'da Teknik Direktör Fatih Akyel’in görevine son verildi.
Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Cengiz Fırat yaptığı yazılı açıklamada, Teknik Direktör Fatih Akyel’in görevine son verildiğini aktararak, “Transfer dönemi boyunca kulübümüze, şehrimize ve milletimize yakışmayan tutumları sebebiyle Fatih Akyel ile yolların ayırdık. Birçok futbolcuyu arayarak muvafakatname vermemeleri yönünde telkinde bulunmak hem de mevcut hocaya yakışır mı? Bunun takdirini değerli Gümüşhane halkının takdirine bırakıyorum. Bu zat, şahsımın haberi olmadan sahte kombine bilet bastırıp, insanlara sattığını da öğrendim. Bin civarında satılan bilet parası ortada yok. Bu zihniyette olan bir kişiyle çalışmamız mümkün değildir. Ancak işin en acı tarafı, bu olumsuz tavrını sergileyen, arkamızdan kuyumuzu kazan ve bir şehrin hayalleri ile oynayan bu insana en büyük desteği veren Başkanvekili sıfatı verdiğimiz Musa Ertekin. Kendisininde istifasını talep ettik. Ertekin dün itibariyle kulübümüz hesabına gelen 200 bin TL’ye resmen el koydu. Bu para ile SGK borcu yatırılacaktı. Üzeri de tamamlanıp maliye borcu yapılandırılacaktı. Hem Maliye’den hem SGK’dan ödeme talimatlarını almamıza rağmen dün akşama kadar Musa Ertekin, hiçbir yöneticimizin telefonuna bakmadı ve transferin açılmasına engel oldu. Halbuki, geçmişten bugüne kadar borçlu olduğumuz tüm futbolculara ödemeleri yapılarak muvafakatnameleri alındı. Ayrıca transfer açıldığı andan itibaren sözleşme imzalayacağımız futbolcuların vekaletleri dahi alınmıştı. Musa Ertekin resmen kulübümüzü sabote etmiştir. Tüm taraftarlarımız ve değerli Gümüşhane kamuoyunun bunu bilmesini isterim. Sahte bilet paraları, 200 bin TL ve daha önce yine kulübümüz adına yatan 250 bin TL için Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağız. Pendik maçından sonra süreçle ilgili detaylı bir açıklama yapacağız. Transferi açamadık diye hiç kimse pes ettiğimiz düşünmesin, ilk gün ki inancımızı koruyoruz. Mevcut oyuncularımızın bu zorlu süreçte alnımızın akıyla çıkacağımızı ve ligde kalacağımıza da inanıyorum. Taraftarımızın ve şehrimizin desteğiyle her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu söylemek isterim” dedi.

GÜMÜŞHANE

30 Ocak 2020 Perşembe

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