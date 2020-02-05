AKUT'tan, Zigana Dağı´nda sıfırın altında 15 derecede eğitim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AKUT'tan, Zigana Dağı´nda sıfırın altında 15 derecede eğitim

DHA

AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibi gönüllüleri, Gümüşhane'nin Zigana Dağı´nda sıfırın altında 15 derecede, 'Kış Temel Eğitimi' gerçekleştirdi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibi gönüllüleri, Gümüşhane'nin Zigana Dağı´nda sıfırın altında 15 derecede, 'Kış Temel Eğitimi' gerçekleştirdi.
AKUT Trabzon ekibinden 18 gönüllü ile eğitmenlerin katılımıyla yapılan ve 2 gün süren eğitim kapsamında; kış koşullarında barınma, beslenme, yürüyüş teknikleri, kazma kullanma, kar mağarası ve acil durum barınakları oluşturma, karda alınabilen emniyet sistemleri, hedik ve krampon kullanımı, kazma ile düşme gibi konular işlendi. AKUT gönüllüleri, geceyi sıfırın altında 15 derecede kar üzerinde kurdukları çadırlarda geçirdi.
AKUT Trabzon Operasyon Sorumlusu Köksal Sonbay, AKUT olarak her türlü afette ve zorlu doğa koşullarında aramakurtarma yapabilmek için eğitimlerini aksatmadan sürdürdüklerini belirterek, "Kış Temel Eğitimi programımızı da Zigana Dağı´nda gece zaman zaman hava sıcaklığının eksi 15 dereceye vardığı ortamda gerçekleştirdik. Bölgemizde zaman zaman meydana gelen çığ ve kar nedeniyle mahsur kalma olaylarında yapılacak aramakurtarmalarla ilgili eğitimler verildi" dedi.

GÜMÜŞHANE

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de okul güvenlik toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de okul güvenlik toplantısı yapıldı
Gümüşhane'de kaçak avcılara teknolojik suçüstü
YEREL HABERLER Gümüşhane'de kaçak avcılara teknolojik suçüstü
Jandarma hırsızları yol kontrolünde yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma hırsızları yol kontrolünde yakaladı
Gümüşhaneli, Trabzonlu ve Samsunlu dağcılardan kar yürüyüşü
YEREL HABERLER Gümüşhaneli, Trabzonlu ve Samsunlu dağcılardan kar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X