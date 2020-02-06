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Vali Taşbilek’in mahalle buluşmaları devam ediyor

İHA

Gümüşhane kent merkezindeki vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlemek üzere Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen mahalle toplantılarının onuncusu Hacıemin Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Vali Taşbilek’in mahalle buluşmaları devam ediyor

Gümüşhane kent merkezindeki vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlemek üzere Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen mahalle toplantılarının onuncusu Hacıemin Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
Mahalledeki bir çay ocağında düzenlenen programa Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, ilgili kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.
Toplantı başlangıcında konuşan Vali Taşbilek, “Her hafta fırsat buldukça bir mahallemizi ziyaret ediyoruz. Bugün sizlerle birlikteyiz. Ev sahipliğiniz için teşekkür ediyoruz. Burası önemli bir mahallemiz. Amacımız hem sizlerle sohbet etmek hem de sıkıntılarınızı birinci ağızdan dinlemek. Tüm kurum amirlerimizle bize düşen ne varsa bu konuda sizleri dinlemek istiyoruz. Söylediğiniz her şey başımızın üzerine” diye konuştu.
Mahalle muhtarı Hürriyet Yaşar Tarhan da mahalle içinde bulunan trafonun kaldırılarak başka yere nakledilmesini, trafo yerine taziye evi ve muhtarlık binası yapılmasını istedi. Mahallenin içme suyu şebekesinin borularının 30 yıllık olduğunu belirterek değiştirilmesini isteyen Tarhan, mahallesine doğalgaz gelmesini de istedi. Çitdüzü mevkiinde eski lojmanların bulunduğu alana TOKİ konutları yapılmasını da isteyen muhtar Tarhan, ayrıca mahalle sınırları içindeki kanalizasyon hatlarının da Harşit çayına aktığını belirterek bu sorunların giderilmesini talep etti.
Toplantıda söz alan vatandaşlar ise taleplerini içeren dilekçeyi haziruna sunarak, Kamberli mevkiindeki mezarlığın yanındaki ahşap evin kaldırılmasını, Yeni Şehir Stadyumunun karşısında bulunan canca mahallesi mezarlık yolunun elden geçirilmesini istedi.
Vatandaşlarla yaşadıkları mahallelerde bir araya gelerek, taleplerini, şikayetlerini ve dertlerini dinlemek, yaşadıkları sorunları, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda vatandaşları dinleyen Vali Taşbilek, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine talimat vererek, iletilen şikayet ve taleplerin çözüme kavuşturulmasını istedi.
Toplantıda vatandaşlar dile getirilen tüm istek ve şikayetler Valilik görevlileri tarafından not alınarak ilgili kurumlara resmi yazı aracılığıyla iletilip sonucuna yönelik takibi de gerçekleştirilecek.

GÜMÜŞHANE

06 Şubat 2020 Perşembe

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