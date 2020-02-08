Yokluğuna 5 gün dayanabildi 70 yıllık evli çifti bir hafta arayla hayatını kaybetti

'Babam ve ben'

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Gümüşhane’de yaşayan 70 yıllık evli Yusuf ve Şöhret Ulutaş çifti hastanede tedavi gördükleri sırada beş gün içinde ard arda vefat etti.

Gümüşhane Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'nde yattıkları aynı odada tedavi gören 3 çocuk sahibi Ulutaş çiftinden önce 90 yaşındaki Yusuf Ulutaş 2 Şubat günü vefat etti. Eşi 92 yaşındaki Şöhret Ulutaş ise eşinden 5 gün sonra vefat etti. Merkeze bağlı Dörtkonak köyü sakini olan Ulutaş 5 gün önce eşinin defnedildiği köyündeki aile kabristanında eşinin yanına defnedilecek.

GÜMÜŞHANE 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:53

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