Gümüşhane’de kar yağışı İl genelinde 129 köy yolu ulaşıma kapandı

Gümüşhane’de dün başlayan kar yağışının ardından il genelinde 129 köy yolu ulaşıma kapanırken, kara yolu geçitlerinde zaman zaman sürücüler zorluklar yaşıyor.

Hem İl Özel İdaresi hem de kara yolları ekiplerinin zorlu karla mücadele çalışmaları devam ederken, bazı ilçelerde şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler aynı yolu defalarca açmak zorunda kalıyor.

Meteoroloji yetkilileri il merkezindeki kar kalınlığının 13 santimetreye ulaştığını belirtirken kar yağışının en fazla etkilediği Kürtün ve Şiran ilçelerinde kar kalınlığı alçak kesimlerde 20 santimetreyi geçti.

İl genelinde karla mücadele yapan İl Özel İdaresi ekipleri yağışın devam etmesi nedeniyle yalnızca acil durumlara müdahale ederken, tipi nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çaba gösteriyor.

Kara yolu yol ağında bulunan GümüşhaneTrabzon arasındaki Zigana Dağı, GümüşhaneŞiran arasındaki Tersun Dağı, GümüşhaneBayburt arasındaki Vauk Dağı, GümüşhaneKelkit arasındaki Pekün Dağı, GümüşhaneYağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.

GÜMÜŞHANE 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:53

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