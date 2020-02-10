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Kırsal Kalkınma Yatırımları ile Gümüşhane’ye 26 proje daha kazandırıldı

İHA

Gümüşhane'ye Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı çerçevesinde 2020 yılında 26 projeye hibe desteği sağlanacak.

Gümüşhane’ye Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı çerçevesinde 2020 yılında 26 projeye hibe desteği sağlanacak.
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarının Desteklenmesine Dair Hibe Programından yararlanmak üzere müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerce yapılan proje başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırıldı. Proje kapsamında Gümüşhane’den 26 projeye hibe desteği sağlanacak.
Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen konuyla ilgili yaptığı açıklamada projenin amacının kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması olduğunu söyledi.
“Bugüne kadar 107 proje ile 39 milyon liralık yatırım”
Desteklenecek 26 projenin 3 adetinin Bitkisel Üretim İşletmesi, 18 adetinin Tarımsal Üretime Yönelik İşletmeler, 2 adetinin Hayvansal Üretim İşletmesi, 1 adetinin Kırsal Turizm Yatırımları İşletmesi, 1 adetinin Soğuk Hava Deposu ve 1 adetinin ise El Sanatları İşletmesi olduğunu ifade eden Birşen, “Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı çerçevesinde bugüne kadar ilimize kazandırılan proje sayısı 107’ye ulaştı. Toplam yatırım tutarı ise 39 milyon 905 bin 213 TL. Bakanlığımızca desteklenmesine karar verilen 26 projenin yatırım tutarı da 9 Milyon 587 bin TL olup, yatırım faaliyetlerinin gerçekleşmesi sonucu proje sahiplerine 4 milyon 788 bin TL hibe ödenmesi öngörülmektedir. Ayrıca bu işletmelerde toplam 65 kişi istihdam edilmesi planlanmaktadır. Kırsal kalkınma yatırımlarının ilimiz ekonomisine ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını dileriz” dedi.
Hibe destek programından yararlanılması amacıyla hibe sözleşmelerinin imzalanmasından sonra yatırımını tamamlayan proje sahipleri hibeden yararlandırılacak.

GÜMÜŞHANE

10 Şubat 2020 Pazartesi

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