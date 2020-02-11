Torul’da korkutan yangın Hayvancılıkla uğraşan vatandaşın ahırı ve samanlığı küle döndü

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşın ahırında yangın çıktı. Hayvanlarını kurtaran vatandaşın ahırı ve samanlığı küle dönerken, evinde de büyük hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Demirkapı köyünün Şoşa Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hamza Olgun’a ait ahırda akşam saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendiren yangın bir anda büyüyerek yanındaki samanlığa sıçradı. Kuru ot ve samanların alev topuna döndüğü yangında Olgun’un ahırı ve samanlığı küle dönerken, evinde de büyük maddi hasar meydana geldi. Bölgede yüksekliği 1 metreye yaklaşan kara rağmen olay yerine gelen Torul Belediyesi itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 5 saat sonra tamamen söndürüldü.

Hamza Olgun’un yangını fark etmesinin ardından komşularının da yardımıyla ahırda bulunan 40’a yakın büyükbaş hayvanı dışarı çıkartarak kurtardığı belirtildi.

GÜMÜŞHANE 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:58

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.