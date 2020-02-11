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Gümüşhaneli Kıbrıs Gazisinden Mustafa Akıncı’ya sert tepki

İHA

Gümüşhaneli Kıbrıs Gazisi 67 yaşındaki Zeynel Armağan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına tepki göstererek "Bir Kıbrıs gazisi olarak Mustafa Akıncı'ya hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Gümüşhaneli Kıbrıs Gazisinden Mustafa Akıncı’ya sert tepki

Gümüşhaneli Kıbrıs Gazisi 67 yaşındaki Zeynel Armağan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarına tepki göstererek “Bir Kıbrıs gazisi olarak Mustafa Akıncı’ya hakkımı helal etmiyorum” dedi.
Torul ilçesine bağlı Güzeloluk köyünde ikamet eden Şeref Madalyası sahibi Kıbrıs Gazisi Armağan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede 1974 Barış harekatı ile Rumların baskı zülüm ve yok etme emellerinden kurtulan KKTC’nin bugünkü rahat ve huzurunu Türkiye Cumhuriyeti devletine, Türk milletine, Türk ordusuna, şehit ve gazilerine borçlu olduğunu, bunu en iyi bilmesi gereken kişinin de KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olduğunu söyledi.
Mustafa Akıncı’nın her zaman olduğu gibi yine haddini aşarak ekmek yediği kabı kirletme çabasında olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti devleti için akıl almaz sözler sarf ettiğini kaydeden Armağan, “Mustafa Akıncı’nın 6 Şubat 2020 tarihinde The Guardian gazetesine verdiği röportajdaki ifadeler başta olmak üzere Türkiye aleyhinde söylediği bütün sözlerden dolayı kendisini kınıyor, bir Kıbrıs gazisi olarak ben hakkımı bu kendini bilmez kişiye helal etmiyorum. Akıncı’nın söz ve tavırları bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi üzmüştür. Akıncı’nın seçim beklemeden bir an önce o koltuğu terk etmesi en güzel yapacağı iştir. Yoksa şehitlerimizin ruhaniyeti ve gazilerimizin bedduaları bu adamı kahır ile yeksan edecektir. Zalimler için yaşasın cehennem” dedi.
Gümüşhaneli Kıbrıs Gazisi Zeynel Armağan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türk Ordusunun Barış Planı Harekatı’na karşı sarf ettiği sözlerden dolayı da 15 Ekim 2019 tarihinde kınama mesajı yayınlamıştı.

GÜMÜŞHANE

11 Şubat 2020 Salı

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