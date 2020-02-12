Trabzon'un Maçka ilçesi Hamsiköy Bekçiler mevkiinde bu akşam TrabzonGümüşhane karayolu üzerinde yaşanan çığ gibi 2008 yılında da bölgede bir çığ yaşandığı ama geçen 12 yılda bölgede çığ tehlikesine karşı hiçbir tedbir alınmadığı iddia edildi.

Konuyla ilgili iddialarda bulunan yöre sakinlerinden Özgür Yazıcı, çığın yaşandığı bölgede 2008 yılında da çığ yaşandığını ve o dönemde Trabzon Valiliği’ne ve İl Özel İdaresi’ne çığa karşı yamacın ağaçlandırılmasını veya set yapılmasını teklif ettiklerini belirterek “Bize tedbir alınacağını söylediler ancak 2020 yılına geldik, yine bir çığ daha yaşadık. Çığ nedeniyle evimiz de hasar gördü. Ancak çok şükür evde kimse yoktu. 12 yıldır bölgede bir çalışma yapılmadı” dedi.

Öte yandan bölgede çalışan ekipler tipi ve 22 dereceye ulaşan soğuk havaya rağmen yol açma çalışmalarını sürdürürken, şuana kadar çığın altında bir araç veya şahıs bulunamadı.

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