Gümüşhane’de taşımalı eğitime bir gün ara

Hava trafik kontrolörü: Bu uçağın da pas geçeceğini düşündük

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Gümüşhane’de taşımalı eğitime hava şartları nedeniyle 12 Şubat Çarşamba günü bir gün süre ile ara verildi.

Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada "Hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda; ilimizde beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Taşimali Eğitime 12.02.2020 Çarsamba günü bir gün süre ile ara verilmiştir" derildi.

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