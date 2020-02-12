Trabzonspor´a Gümüşhane´de coşkulu karşılama

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşması için kara yoluyla Erzurum´a gitmek için yola çıkan Trabzonspor´da, taraftarlar Gümüşhane´nin Torul ilçesinde takımlarını coşkuyla karşıladı.Ziraat Türkiye Kupası´nda Trabzon´da oynanan çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor´u 5-0 yenerek büyük avantaj sağlayan bordo-mavilileri, rövanş için hareket ettiği Erzurum yolunda Torul Trabzonspor Derneği tarafından karşıladı. Torul´da takım otobüsünü önünü kesen taraftarlar tezahüratlar yaparak, takımlara destek oldu. Takım otobüsü ardından karayolu ile Erzurum'a hareket etti.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-