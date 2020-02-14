Gümüşhane'de 136 köy yolu, kardan kapandı

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GÜMÜŞHANE'de, yoğun kar yağışı nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde merkeze bağlı 50 köy ile Kelkit'te 10, Köse'de 3, Kürtün'de 28, Şiran'da 15 ve Torul'da 30 olmak üzere toplam 136 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.



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