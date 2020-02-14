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Tarihi kent beyaza büründü

İHA

Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Tarihi kent beyaza büründü

Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Geçmişin izlerini taşıyan camiler, minareler, kiliseler, hanlar, köprüler, hamamlar ve dükkanlar gibi 30'dan fazla tarihi eserin yer aldığı ve kent merkezine 3 kilometre mesafede 3.derece kentsel ve doğal sit alanı camisiz minareleriyle ünlü.
Cami ile kilisenin yan yana olduğu mahallede bulunan tarihi eserler yağışın ardından beyaz örtüyle kaplanırken, büyüleyici görüntüleri izlemek ve fotoğraflamak için çok sayıda kişi bölgeye akın etti.

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