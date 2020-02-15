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Gümüşhane’de kurtuluşa özel kayak yarışmaları yapıldı

İHA

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıldönümünde Gençlik ve Spor Müdürlüğü 'Dağların delisi' lakaplı Gümüşhaneli milli sporcu merhum Muzaffer Demirhan'ın adına Zigana dağında alp disiplini kayak yarışması düzenledi.

Gümüşhane’de kurtuluşa özel kayak yarışmaları yapıldı

Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıldönümünde Gençlik ve Spor Müdürlüğü ‘Dağların delisi’ lakaplı Gümüşhaneli milli sporcu merhum Muzaffer Demirhan’ın adına Zigana dağında alp disiplini kayak yarışması düzenledi.
Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan ve denizden 2 bin 100 metre yüksekteki Zigana Dağında bulunan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde milli formayı 119 kez giyen, 21 yıl aralıksız Türkiye şampiyonu olan, Türkiye’nin ilk kış olimpiyatı sporcularından ve “dağların delisi” olarak anılan Gümüşhaneli kayakçı merhum Muzaffer Demirhan’ın adı verilen pistte yapılan yarışma U10, U12, U14, U16, U18, büyükler ve veteranlar kategorilerinde düzenlendi.
Büyük slalom ve tek iniş olarak yapılan yarışmaya 36 sporcu katılırken miniklerde Ecrin Turhan, U12 kızlarda İrem Atalay, U12 erkeklerde Selami Bal, U14 erkeklerde Erhan Bal, U16 erkeklerde Furkan Alkaç, Büyük Erkeklerde Erdinç Şahin, Veteranlarda Yunus Avşar Yılmaz birinci oldu.
Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay ve şube müdürleri tarafından verildi.

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