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YORUM KURALLARINI OKUDUM

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Afjet Afyonspor: 0

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 10 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Afjet Afyonspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor’u 10 mağlup etti.

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Sefa Özcan xx, Hakan Yoldaş xx
Gümüşhanespor: Ogün Alkan xx, Hasan Kaşıkara xx, Tekin Adar xx (İlke Tankul dk. 80 ?), Raif Gündoğdu xx (Batuhan Aygün dk. 90 ?), Burak Demireğen xx, Murat Kayalı xx (Recep Oğuz dk. 90 ?), Mert Çakar xx, Tuğay Adamcıl xx, Sancar Yıldırım xx, Muharrem Efe xx, Furkan Mızrak xx
Afjet Afyonspor: Anıl Atağ xx, Onur Ramazan Toprak xx, İlker Avşar xx, Çağrı Giritlioğlu xx (Emre Tosun dk. 82 ?), Aykut Emre Yakut xx (Kaan Baysal dk. 46 xx), Nazmi Candoğan xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Semih Ceylan xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Ali Kılıç xx (Bora Taşdemir dk. 72 xx), İsmet Benli xx
Gol: Murat Kayalı (dk. 1) (Gümüşhanespor)
Sarı Kartlar: Tekin Adar, Tuğay Adamcıl (Gümüşhanespor), Ali Kılıç, Onur Ramazan Toprak, Mehmet Tayfun Dingil (Afjet Afyonspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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