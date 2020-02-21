Gümüşhane’de 2019 yılında 5 otobüs kazası yaşandı Gümüşhane’de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı Vali Kamuran Taşbilek: “Şoförlerimiz taşıdığı insanları emanet olarak görerek yola gitmeliler”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gümüşhane’de 2019 yılında 5 otobüs kazası yaşandı Gümüşhane’de otobüs kazalarının önlenmesine ...

İHA

Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında otobüs kazalarının önlenmesine yönelik değerlendirme ve tedbir toplantısı düzenlendi.

Gümüşhane’de 2019 yılında 5 otobüs kazası yaşandı Gümüşhane’de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı Vali Kamuran Taşbilek: “Şoförlerimiz taşıdığı insanları emanet olarak görerek yola gitmeliler”

Gümüşhane’de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında otobüs kazalarının önlenmesine yönelik değerlendirme ve tedbir toplantısı düzenlendi.
Valilik Toplantı salonunda sektör temsilcileri ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Taşbilek, “Bugün ülkemizin her yanında eşzamanlı olarak bu toplantı yapılıyor. Kazasız belasız bir şekilde sefer yapabilmeleri, çalışmalarını yürütebilmeleri, bu bağlamda alınabilecek tedbirler, kış lastiği başta olmak üzere şoförlerimizin dinlendirilerek çalıştırılması, yeterli şoför çalıştırılması, araçlarda eksik hususlar bulundurulmamasıyla alakalı olarak bir araya geldik” dedi.
Otobüs firmalarının şehirlerarasında çok nitelikli bir yol hizmeti sunduklarını kaydeden Vali Taşbilek, “Özellikle bu kış döneminde selametle gidip gelelim. Lastiğimize, yolumuza, şoförümüze dikkat ederek çalışalım” dedi.

“Şoförlerimiz taşıdığı insanları emanet olarak görerek yola gitmeliler”
Salonda bulunan otobüs firması işletmecilerine on numara yağı asla kullanmamaları yönünde ifadelerde bulunan Vali Taşbilek, “On numara yağ işinden uzak durmak lazım. Asla kullanmayınız. Otobüslerimiz 4550 kişiyi taşıyor. Şoförlerimiz bu bilinçle, bu duyarlılıkla taşıdığı insanları emanet olarak görerek yola gitmeliler. Yeterli sayıda şoför bulundurup dinlenerek yola çıkmaları gerek. Hızlı gitmek yolunu kısaltmaz. Otobüste bulunan vatandaşlarımızın can güvenliği göz önünde bulundurarak yola gitsinler. Emniyet kemerine şoförlerimiz ve yolcularımız dikkat etmeli. Muavinler otobüse bindiklerinde yolcuları uygun bir dille ‘Kemeriniz bağlı mı?’ desin” diye konuştu.

“Gümüşhane’de sürücü sayısı 52 bin 434’e yükseldi”
Trafikten sorumlu 3.Sınıf Emniyet Müdürü İl Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Sarısoy ise toplantıda yaptığı sunumda kanuni düzenlemeler hakkında katılımcılara bilgiler aktararak Gümüşhane’nin nüfusunun bir önceki yıla göre düşmesine rağmen araç sayısının arttığını, bu bağlamda sürücü sayısının da yüzde 3,3 oranında artarak 52 bin 434’e yükseldiğini söyledi.
Emniyet kemerinin önemine vurgu yapan ve 31 Ağustos 2018 tarihinde başlayan “Emniyet kemeri ile hayata bağlanın” projesi kapsamında Gümüşhane’de emniyet kemeri kullanma oranının yüzde 25’lerden yüzde 71’lere yükseldiğinin altını çizen Sarısoy, polis görev sahasında 2019 yılında meydana gelen kaza sayısında da ciddi oranda düşüş yaşandığını sözlerine ekledi.

Gümüşhane’de 2019 yılında 5 otobüs kazası oldu
Son 5 yıl içinde Gümüşhane’de toplam 49 otobüs kazasının gerçekleştiğini, 2019 yılında 5 kazanın gerçekleştiğini ifade eden Sarısoy, kazalara en çok sebebiyetin hız olduğuna dikkati çekti.
Sarısoy, otobüste yolu olarak bulunanların mutlaka emniyet kemeri takmaları gerektiğine değinerek, sürücülerin çalışma ve dinlenme sürelerine dikkat edilmesi, şoförlerin sürüş esnasında dikkat dağıtacak eylemlerden uzak durmalarının sağlanması, uykusuz, yorgun, tecrübesiz, kaptan ve 2.kaptanlar ile yola çıkılmaması, hız ve sollama kurallarına riayet edilmesi, sürücülerin araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları, kış şartlarına uygun lastik kullanmaları, araç ve lastik bakımlarının zamanında ve eksiksiz yapılması konusunda uyarılarda bulundu.
İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Jandarma Yarbay Serdar Çelik ise görev sahasıyla ilgili bilgi aktararak 8 trafik timiyle görev yaptıkları bilgisini verdi.
Sunumların ardından söz alan sektör paydaşları, firma temsilcileri ve oda başkanları Gümüşhane firmaları olarak kesinlikle on numara yağ kullanmadıklarını, mevcut otogarla ilgili sıkıntıları olduğundan bahsetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Taşbilek köy okulunda çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Taşbilek köy okulunda çocuklarla buluştu
Kürtün’de heyelan
YEREL HABERLER Kürtün’de heyelan
Torul’da devlet vatandaşıyla buluştu
YEREL HABERLER Torul’da devlet vatandaşıyla buluştu
Gümüşhane’de mahalle buluşmaları devam ediyor Karşıyaka Mahallesi sakinleri okul istedi
YEREL HABERLER Gümüşhane’de mahalle buluşmaları devam ...
Torul’da yaban hayatı unutulmadı
YEREL HABERLER Torul’da yaban hayatı unutulmadı
TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Afjet Afyonspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Afjet Afyonspor: 0
Zihinsel engelli 5 kardeş için seferber oldular
YEREL HABERLER Zihinsel engelli 5 kardeş için seferber oldular

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X