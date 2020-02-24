Gümüşhane’de kapanan köy yolları bu kez hayvanlar için açıldı

Gümüşhane’de geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışının ardından köy ve mahalle yollarını ulaşıma açan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köylerde hayvancılık yapan vatandaşların talebi üzerine bağlantı yollarını da açtı.

Tipi nedeniyle yer yer yüksekliği 1 metreyi bulan kar kalınlığında zor şartlar altında çalışan ekipler, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yem ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için talepleri doğrultusunda köyler ve ilçelerle olan bağlantı yollarını da açtı. Merkeze bağlı Kocayokuş, Yenice ve Nazlıçayır köyleri ile Sarıçiçek, Demirören köylerindeki vatandaşların talebi üzerine diğer köylerle ve ilçelerle bağlantı yollarını açan İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların hayvanlarının ihtiyacı olan yem ve samanı getirmelerine yardımcı oldu.

Kış mevsiminde vatandaşların köylerine güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için gece gündüz karla mücadele çalışması yapan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çalışmaları sırasında zaman zaman zor anlar da yaşıyor. YeniceKocayokuş köyleri bağlantı yolunu açan iş makinesi kara saplanınca ekipler bu kez aracı kurtarmak için küreklerle aracın etrafında boyu 1 metreyi aşan karı temizlemek zorunda kaldı. Saatlerce uğraşarak aracı saplandığı yerden çıkaran ekipler, bağlantı yollarındaki çalışmayı tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.