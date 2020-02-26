Gümüşhane’nin Kürtün ilçesindeki heyelan Okul tatil edildi, pansiyon boşaltıldı, uzman ekipler bölgede inceleme yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesindeki heyelan Okul tatil edildi, pansiyon boşaltıldı, uzman ekipler ...

İHA

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde dağdan kopan kayaların bahçesine düştüğü 166 öğrencinin bulunduğu okul tatil edildi, pansiyonu tahliye edildi. Uzman ekiplerin raporunun ardından çalışmaların yol haritası belirlenecek.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesindeki heyelan Okul tatil edildi, pansiyon boşaltıldı, uzman ekipler bölgede inceleme yaptı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde dağdan kopan kayaların bahçesine düştüğü 166 öğrencinin bulunduğu okul tatil edildi, pansiyonu tahliye edildi. Uzman ekiplerin raporunun ardından çalışmaların yol haritası belirlenecek.
İlçeye bağlı Üçtaş köyünde dün akşam pansiyonlu Yatılı Bölge Orta Okulu ve İlkokulunda okul bittikten sonra büyük bir gürültüyle hemen yanındaki dağda gerçekleşen heyelanın ardından okul tatil edildi, pansiyon tahliye edildi.
Köye ulaşımı sağlayan yolu da kapatan heyelanın ardından İl Özel İdaresine bağlı ekipler köyün alternatif yollarını ulaşıma açarken İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi teknik personeli alanda incelemelerde bulundu.
İncelemelerin ardından eğitimcilerin de katıldığı toplantıya Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze başkanlık ederken, mevcut durumun masaya yatırıldığı toplantıda teknik heyetin hazırlayacağı raporun beklenmesi ve ona göre çalışma yapılması kararlaştırıldı.

“Rapor gelene kadar o okulda eğitime devam etmeyeceğiz”
Kaymakam Göze, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dün dersler bittikten sonra heyelan gerçekleşti. O anlamda şanslıyız ki herhangi bir can kaybımız yok. Bahçe duvarının üzerine heyelan geldi. Bahçe duvarı da bir kısmını önledi. Dün akşamdan beri ufak tefek gelmeler devam ediyor. Dün akşam AFAD ekiplerinin dronla görüntüler aldı. Bugün de ekiplerimiz gelerek incelemelerini yaptı. Tedbir olarak pansiyonumuzu boşalttık. Bugün itibariyle eğitim öğretime bir gün ara verdik. Ekibin raporunu bekliyoruz. O rapor gelene kadar okulda eğitime devam etmeyeceğiz. Öğrencilerimizi ilçe merkezine yönlendirme ihtimalimiz var. Rapor geldikten sonra ilave tedbirleri de alacağız” dedi.
Uzmanların raporunun yarın çıkacağını ve ona göre ilave tedbirleri belirleyeceklerini ifade eden Göze, “Ona göre ilave tedbirler alınması gerekiyorsa alacağız. Eğitim öğretime çok fazla ara vermeyeceğiz. Köyün yolunun alternatif yollarını ekiplerimiz düzenliyor. Burayla ilgili net bir karar alınana kadar ilçe merkezinde eğitime devam edebilir öğrencilerimiz” diye konuştu.

“Büyük bir gürültüyle gerçekleşti, çok korktuk”
Büyük bir gürültüyle gerçekleşen olayı canlı yaşayan okul öğrencilerinden Hakan Kutlu, “Derslerimiz bitmişti. Bölgeden küçük küçük taşlar geliyordu. Bizde pansiyonun katına çıkıyordu. O sırada büyük bir gürültüyle dağ kopup geldi. Etüdümüzü yaptıktan sonra pansiyondan tahliye olduk. Çok korktuk. Bugün de heyelan yüzünden okulumuz tatil edildi” şeklinde konuştu.
Bir diğer öğrenci Muhammet Şayık da küçük taşların düşmesinin ardından giderken büyük kayaların düştüğünü ve heyelanın gerçekleştiğini belirterek, “Büyük bir gürültüyle düştü bizde çok korktuk” ifadelerini kullandı.
Üçtaş köyünde toplam 166 öğrencinin bulunduğu okulda dün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle heyelan gerçekleşmiş, dağdan kopan devasa kayalar istinat duvarlarını yıkarak okul bahçesine düşmüş, köye ulaşımı sağlayan yolu ulaşıma kapatmıştı. O anlar ise bahçede bulunan bir vatandaş tarafından kayıt altına alınıp sosyal medyada paylaşılmış, ders saatinin sona ermiş olması olası faciayı önlemişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane'de okul bahçesinde heyelan anı kamerada
YEREL HABERLER Gümüşhane'de okul bahçesinde heyelan anı kamerada
Gümüşhane’de dağdan kopan kayalar okulun bahçesine düştü Heyelan anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de dağdan kopan kayalar okulun bahçesine ...
Gümüşhane’de CİMER’e ortalama günlük 8 müracaat oluyor
YEREL HABERLER Gümüşhane’de CİMER’e ortalama günlük 8 müracaat ...
Gece yarısı çıkan yangında ev ve ahır küle döndü
YEREL HABERLER Gece yarısı çıkan yangında ev ve ahır küle döndü
Gümüşhane’de kapanan köy yolları bu kez hayvanlar için açıldı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de kapanan köy yolları bu kez hayvanlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X