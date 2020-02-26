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Okul bahçesindeki heyelanı fark eden servis şoförü faciayı önledi

DHA


Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'de, bir ortaokulu'nun bitişiğinde dün meydana gelen heyelan nedeniyle, toprak ve taş kütleleri istinat duvarını yıkarak okulun bahçesine doldu. Okulun tatil edildiği olayda, düşen küçük kaya parçalarını önceden fark edip öğrenci ve öğretmenleri uyararak tahliyelerini sağlayan servis şoförü Yaşar Meral (43) olası faciayı önledi. Heyelan anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün saat 15:30 sıralarında, Kürtün ilçesinde meydana geldi. Üçtaş Ortaokulu'nun bitişiğindeki yamaçta heyelan meydana geldi. Kayan toprak ve taş kütleleri okulun bahçesine doldu. Heyelan istinat duvarının yıkılmasına neden olurken, çevredekiler büyük panik yaşadı. Olay yerine Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, heyelanlı bölgede teknik inceleme yaparak, alınacak önlemleri belirledi. Heyelan önleme çalışması tamamlanıncaya kadar okul tatil edildi. Heyelan anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SERVİS ŞOFÖRÜNÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
Öğrencilerin çıkış saatine yakın meydana gelen heyelanda önceden yamaçtan düşen küçük kayaları fark eden servis şoförü Yaşar Meral, okulun bahçesindeki öğrenci ve öğretmenleri uyararak uzaklaşmalarını sağladı, yatılı pansiyondaki öğrencileri tahliye etti. Bu uyarılardan bir süre sonrada yamaçta büyük bir gürültü ile heyelan meydana geldi. Servis şoförünün dikkati sayesinde okulda olası facia önlendi.   
`ÖĞRENCİLERİ HEMEN ÇIKARDIK´
Servis şoförü Yaşar Meral, öğrencileri almak için okula geldiğini belirterek "Okulun kapısına geldiğimde yamaçtan taş geldiğini gördüm. Kayaların koptuğunu ve okulun bahçesine indiğini gördük. Okulun bahçesindeki duvarları yıktı. Heyelan geldiğinde okuldaki öğretmenleri çağırarak buradaki yatılı öğrencileri hemen çıkarttırdık. Şükürler olsun ki can kaybı ve yaralanan olmadan atlattık" dedi.
KAYMAKAM: İLAVE TEDBİRLER ALACAĞIZ
Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze de heyelanda herhangi can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirterek "Bahçe duvarı bir kısmını önledi.  AFAD ekipleri geldi, drone çekimi yaptılar. Bugün de arazide çalışmalar yapıldı. Dün tedbir olarak pansiyonumuzu boşalttık. Bugün itibariyle eğitim öğretime bir gün ara vermiştik. Teknik raporu bekliyoruz. Rapor gelene kadar muhtemelen burada eğitime devam etmeyeceğiz. Öğrencilerimizi ilçe merkezine yönlendirme ihtimalimiz var. Rapor en geç yarın çıkacak. Rapor geldikten sonra alınacaksa ilave tedbirleri de alacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Kürtün Sinan UÇAR
2020-02-26 15:41:02

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