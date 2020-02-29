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Gümüşhane’de inşaat alanında göçük Alanın etrafındaki 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı

İHA

Gümüşhane'de bir inşaat alanında göçük meydana geldi. Alanın bitişiğindeki 2 bina tedbir amaçlı mühürlenerek vatandaşlar güvenli alanlara gönderildi.

Gümüşhane’de inşaat alanında göçük Alanın etrafındaki 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Gümüşhane’de bir inşaat alanında göçük meydana geldi. Alanın bitişiğindeki 2 bina tedbir amaçlı mühürlenerek vatandaşlar güvenli alanlara gönderildi.
Gümüşhane il merkezindeki Karşıyaka Mahallesi, Bahçeli Sokak’ta ev yapılmak için açılan alanda akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle göçük meydana geldi. Olayın ardından alanda inceleme yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Gümüşhane Belediyesi teknik ekipleri kopmaların devam etmesi üzerine alanın bitişiğindeki 2 binayı mühürleme kararı aldı. İki binada oturan 6 aile bu geceliğine evlerini terk ederek güvenli alanlara giderken, binalar Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.
Olayın ardından gazetecilere bilgi veren Belediye Zabıta Müdürü Mustafa Ceylan, “Bugün saat 18.30 civarında inşaat sahası olarak boşaltılan alanda kaya düşmesi şeklinde ihbar geldi. AFAD, belediye ve Valiliğimiz ekipleriyle birlikte incelemelerde bulunduk. Yapılan incelemeler sonucunda inşaat alanı içerisinde arazi şartları nedeniyle taş düşmeleri olduğu tespit edildi. Detaylı incelemeler ilgili kurumlarca gün ağarınca tekrar değerlendirilecek” dedi.
Tedbir amaçlı inşaat çevresinde bulunan 2 binadaki 8 dairede 6 ailenin oturduğunu tespit edildiğini ve yaklaşık 18 kişinin yaşadığı 2 apartmanı tedbir amaçlı mühürlediklerini kaydeden Ceylan, “Vatandaşlarımız geceyi rahat bir şekilde geçirmeleri için güvenli yerlere yerleştirildi. Gün ağardıktan sonra alanda tekrar gerekli çalışmalar yapılacak. Daha sonra binaların tekrar kullanıma açılıp açılmayacağı ve detaylı bir çalışmadan sonra olumsuzluk olup olmadığı değerlendirilecektir” şeklinde konuştu.

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