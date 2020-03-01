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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 3 - Amed Sportif Faaliyetler: 2

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grupun 26. haftasında Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 32 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 3 - Amed Sportif Faaliyetler: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grupun 26. haftasında Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’i 32 mağlup etti.

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Ogün Kamacı xx, Semet Özkul xx
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Hasan Kaşıkara xx, Tekin Adar xx (Batuhan Aygün dk. 75 xx), Raif Gündoğdu x (İlke Tankul dk. 29 xx), Burak Demireğen xx, Murat Kayalı xx (Recep Oğuz dk. 90 ?), Mert Çakar xx, Tuğay Adamcıl xx, Sancar Yıldırım xxx, Muharrem Efe xxx, Furkan Mızrak xx
Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan x, Mahmut Boz x, Bünyamin Yürür xx, Üstün Bilgi x, Murat Gürbüzerol xx, Onur Alkan x (İlker Sayan dk. 70 x), Yüksel Kayaalp xx, Oğuz Çetinkaya xx, Kadir Kurt xx, Erdem Koçal xx, Batuhan Kurt x (Yusuf Yağmur dk. 79 ?)
Goller: Murat Kayalı (dk. 23 pen. ve 63), Hasan Kaşıkara (dk. 53 pen.) (Gümüşhanespor), Kadir Kurt (dk. 45), Bünyamin Yürür (dk. 51) (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı Kart: Oğuz Çetinkaya (dk. 52) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Cengiz Biçer, Hasan Kaşıkara, Murat Kayalı (Gümüşhanespor), Oğuz Çetinkaya, Erdem Koçal (Amed Sportif Faaliyetler)

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