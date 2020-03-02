Kürtün’deki heyelanda çalışmalar devam ediyor İş makineleri askıda kalan kayaları düşürüyor

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde 25 Şubat günü okul bahçesine ve köy yoluna düşen heyelanlı sahada çalışmalar devam ediyor.

İlçeye bağlı Üçtaş köyünde dağdan kopan kayaların bahçesine düştüğü 166 öğrencinin bulunduğu pansiyonlu Yatılı Bölge Orta Okulu ve İlkokulunun tatil edilmesinin ardından uzman ekiplerden oluşturulan komisyonun aldığı kararlarla birlikte bölgede İl Özel İdaresi ekipleri ve iş makineleri tarafından askıda kalan kayaların düşürülmesi çalışması gerçekleştiriliyor.

Kaya yapısının çok sert olması nedeniyle bölgede 2 ayrı iş makinesinin çalıştığı alanda bu çalışmaların tamamlanmasının ardından köyün ana yolunu ulaşıma kapatan kayaların da tahliyesi gerçekleştirilerek köy yolu ulaşıma açılacak.

Beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’la bölgede incelemelerde bulunan Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze, olayın ardından Gümüşhane Valiliğinde ilgili kurumların uzmanlarıyla toplantı yapıldığını ve kurulan komisyonun bölgede alınacak tedbirleriyle ilgili raporlarını sunduklarını hatırlattı.

Alınacak önlemlere ilişkin bir maliyet ve proje çalışmasının devam ettiğini ifade eden Göze, “O süre zarfında da okulda eğitime ara vermeye devam ediyoruz. Köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Bölgedeki kayalar çok sert olduğu için 2 iş makinemizle çalışıyoruz. Tabi o sırada çalışan arkadaşlarımızın başına bir sıkıntı gelmemesi için dikkatli bir şekilde yolu açmaya çalışıyorlar” dedi.

Okuldaki öğrenciler için Kürtün ilçe merkezindeki okul ve pansiyonlarda yer ayarladığını, okul açılana kadar kısa vadede öğrencileri burada misafir etmeyi planladıklarını kaydeden Kaymakam Göze, “Şuan köyün yolu açık olmadığı için okulumuzdaki eğitime ara verdik. Köyün alternatif yolları tehlikeli olduğu için öğrencilerimizi riske atmak istemiyor, servisle taşıyamıyoruz. Öğrencilerin kaybı olmasın diye ilçe merkezinde okul ve pansiyonlarımızı cuma günü hazırladık. Fakat asıl niyetimiz öğrencilerimizin mevcut okullarında eğitimlerine devam etmeleri” diye konuştu.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda toplam 166 öğrencinin bulunduğu okulda 25 Şubat günü büyük bir gürültüyle heyelan gerçekleşmiş, dağdan kopan devasa kayalar istinat duvarlarını yıkarak okul bahçesine düşmüş, köye ulaşımı sağlayan yolu ulaşıma kapatmıştı. O anlar ise bahçede bulunan bir vatandaş tarafından kayıt altına alınıp sosyal medyada paylaşılmış, ders saatinin sona ermiş olması olası faciayı önlemişti.

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