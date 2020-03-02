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Gümüşhane’den ‘Bahar Kalkanı’ harekatına destek

İHA

Gümüşhane’den ‘Bahar Kalkanı’ harekatına destek

Gümüşhane’de iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ortak tepki göstererek ‘Bahar Kalkanı’ harekatı için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek mesajı verdi.
Gümüşhane’de Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) öncülüğünde bir araya gelen iş dünyası, sivil toplum örgütleri ve sendika temsilcileri her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde İdlib’de yaşanan hain saldırıyı kınamak ve ardından başlatılan ‘Bahar Kalkanı’ harekatına destek olmak için bir araya gelen STK temsilcileri adına konuşan GTSO Meclis Başkanı Kamuran Gündüz, vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu.
Türk askerinin İdlib’de hem ülke sınırların ve hem de mazlumları koruduğunu ifade eden Gündüz, “Zira, Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez” dedi.
Masum insanları katleden ve ülkenin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmanın beklenemeyeceğini ifade eden Gündüz, “Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Başlatılan “Bahar Kalkanı” harekâtıyla ödemeye de başlamıştır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın” diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından heyet Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri’yi ziyaret ederek Türk bayrağı takdim etti.
Açıklamaya Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü, sendika temsilcileri, oda temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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